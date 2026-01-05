Assine
Ponte da Amizade, 60 anos: Brasil e Paraguai têm ligação de grande popularidade

Redação Flipar
  Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.
    Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul. Foto: Reprodução de vídeo G1
  Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.
    Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy. Foto: Foto: Visit Iguassu
  O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.
    O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense. Foto: Foto: Visit Iguassu
  Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações.
    Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações. Foto: Foto: Visit Iguassu
  As imponentes imagens de onças nos paineis têm como finalidade enfatizar a relevância da espécie na conservação dos bens naturais da cidade paranaense. O mural foi produzido a partir de parceria entre o projeto Onças do Iguaçu e a Secretaria Municipal do Turismo.
    As imponentes imagens de onças nos paineis têm como finalidade enfatizar a relevância da espécie na conservação dos bens naturais da cidade paranaense. O mural foi produzido a partir de parceria entre o projeto Onças do Iguaçu e a Secretaria Municipal do Turismo. Foto: Foto: Visit Iguassu
  As obras para construção da Ponte da Amizade se estenderam por quase uma década - de 14 de março de 1956 até a inauguração em março de 1965. O trabalho teve mais de mil operários envolvidos.
    As obras para construção da Ponte da Amizade se estenderam por quase uma década - de 14 de março de 1956 até a inauguração em março de 1965. O trabalho teve mais de mil operários envolvidos. Foto: Reprodução do Livro: História da Ponte da Amizade
  O município paraguaio de Ciudad del Este, hoje com pouco mais de 320 mil habitantes, foi fundado em 1957, apenas um ano após o início das obras.
    O município paraguaio de Ciudad del Este, hoje com pouco mais de 320 mil habitantes, foi fundado em 1957, apenas um ano após o início das obras. Foto: Cmasi/Wikimedia Commons
  Em 1956, um evento reuniu os então presidentes de Brasil, Juscelino Kubitschek, e Paraguai, Alfredo Stroessner, para anunciar a construção da ponte. Na inauguração, o Brasil era presidido pelo general Castello Branco (foto), o primeiro do período da ditadura militar.
    Em 1956, um evento reuniu os então presidentes de Brasil, Juscelino Kubitschek, e Paraguai, Alfredo Stroessner, para anunciar a construção da ponte. Na inauguração, o Brasil era presidido pelo general Castello Branco (foto), o primeiro do período da ditadura militar. Foto: Arquivo Nacional./Wikimédia Commons
  A fronteira terrestre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a mais movimentada do Brasil, segundo dados da Receita Federal.
    A fronteira terrestre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a mais movimentada do Brasil, segundo dados da Receita Federal. Foto: Reprodução de vídeo G1
  Entre as pessoas que cruzam a Ponte da Amizade diariamente estão estudantes de medicina, trabalhadores do comércio e turistas atraídos pelos preços mais baixos na cidade paraguaia.
    Entre as pessoas que cruzam a Ponte da Amizade diariamente estão estudantes de medicina, trabalhadores do comércio e turistas atraídos pelos preços mais baixos na cidade paraguaia. Foto: Reprodução Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
  A Ponte da Amizade simboliza as relações econômicas, sociais e históricas entre Brasil e Paraguai.
    A Ponte da Amizade simboliza as relações econômicas, sociais e históricas entre Brasil e Paraguai. Foto: - Ari Ojeda/ Arquivo pessoal
  Antes da construção dessa interligação terrestre entre os dois países, para chegar a um dos lados era necessário recorrer a travessias fluviais ou fazer o caminho pela Argentina.
    Antes da construção dessa interligação terrestre entre os dois países, para chegar a um dos lados era necessário recorrer a travessias fluviais ou fazer o caminho pela Argentina. Foto: Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
  • A Ponte da Amizade, que passa por cima do Rio ParanÃ¡, tem 552 metros de extensÃ£o e possui um vÃ£o livre de 303 metros.
    A Ponte da Amizade, que passa por cima do Rio ParanÃ¡, tem 552 metros de extensÃ£o e possui um vÃ£o livre de 303 metros. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  Sua construção apresentou um desafio para a engenharia da época, pois era preciso erguer a estrutura sem afetar a navegação no Rio Paraná.
    Sua construção apresentou um desafio para a engenharia da época, pois era preciso erguer a estrutura sem afetar a navegação no Rio Paraná. Foto: Divulgação
  A solução foi construir um arco de concreto armado, resultando em um vão livre que foi o maior do mundo à época.
    A solução foi construir um arco de concreto armado, resultando em um vão livre que foi o maior do mundo à época. Foto: Divulgação
  • A presenÃ§a da ponte resultou em crescimento econÃŽmico e populacional para a regiÃ£o, com o incremento do comÃ©rcio e da circulaÃ§Ã£o de pessoas.
    A presenÃ§a da ponte resultou em crescimento econÃŽmico e populacional para a regiÃ£o, com o incremento do comÃ©rcio e da circulaÃ§Ã£o de pessoas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo G1
  Essa ligação terrestre aumentou a importação de mercadorias brasileiras para o Paraguai e também fez de Cuidad del Este um destino pujante de compras.
    Essa ligação terrestre aumentou a importação de mercadorias brasileiras para o Paraguai e também fez de Cuidad del Este um destino pujante de compras. Foto: Acervo DNIT
  • Habitantes dos dois lados da fronteira passam pela ponte atrÃ¡s de trabalho e serviÃ§os. A Ã¡rea acabou se tornando um intenso polo multicultural - estima-se que mais de 80 nacionalidades circulam pela regiÃ£o.
    Habitantes dos dois lados da fronteira passam pela ponte atrÃ¡s de trabalho e serviÃ§os. A Ã¡rea acabou se tornando um intenso polo multicultural - estima-se que mais de 80 nacionalidades circulam pela regiÃ£o. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  O aumento do tráfego com o passar do tempo na Ponte da Amizade começou a gerar preocupações para o poder público, com engarrafamentos que geram até três horas de espera.
    O aumento do tráfego com o passar do tempo na Ponte da Amizade começou a gerar preocupações para o poder público, com engarrafamentos que geram até três horas de espera. Foto: Reprodução RPC Foz do Iguaçu
  Por isso, foi construída a Ponte da Integração como via alternativa entre os dois países, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. A obra foi concluída em agosto de 2023, mas sua inauguração tem sofrido atrasos e a promessa é de que ocorra em dezembro de 2025.
    Por isso, foi construída a Ponte da Integração como via alternativa entre os dois países, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. A obra foi concluída em agosto de 2023, mas sua inauguração tem sofrido atrasos e a promessa é de que ocorra em dezembro de 2025. Foto: Divulgação/Itaipu
