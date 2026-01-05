Assine
Montreal lidera ranking global de melhor relação entre custo e qualidade de vida

    A avaliação levou em conta mais de 200 critérios, incluindo preços de habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens domésticos e opções de entretenimento. Foto: wikimedia commons David G. Gordon
    O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos. Foto: Michael Siebert por Pixabay
    No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida. Foto: Taxiarchos228 wikimedia commons
    Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile). Foto: Ervin Lukacs Unsplash
  • "A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos", ressaltou a Mercer. Foto: pexels Santiago López
    Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições. Foto: Supanut Arunoprayote - Wikimédia Commons
    De acordo com a Mercer, os altos custos de aluguel fizeram com que as cidades asiáticas ultrapassassem este ano Zurique (foto), Genebra, Basileia e Berna, todas na Suíça. Foto: Thimo Pedersen Unsplash
    Segundo o site Expatistan, um residente de Montreal gasta em média US$ 2.374 por mês, enquanto em Nova York esse valor sobe para mais do que o dobro: US$ 5.412. Foto: andrew welch Unsplash
    Sete cidades dos EUA estão entre as 20 mais caras, incluindo Los Angeles (10º lugar), Honolulu (12º) e São Francisco (13º). Foto: pexels Danniel Reynaga
    Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade! Foto: wikimedia commons S. Lacasse
    A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura. Foto: wikimedia commons Arild Vågen
    Apelidada de "Cidade Mais Europeia da América do Norte", Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea. Foto: wikimedia commons David Iliff
    Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Foto: wikimedia commons Jiaqian AirplaneFan
    A herança multicultural de Montreal se reflete em sua vibrante cena artística, culinária e musical. Foto: Benoit Debaix Unsplash
    Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa. Foto: flickr Ken Lund
    Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário. Foto: wikimedia commons
    Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema. Foto: wikimedia commons Jeangagnon
    A cidade ostenta diversos museus de renome internacional, como o Museu de Belas Artes de Montreal (foto) e o Museu Pointe-à-Callière, que narram a rica história da região. Foto: flickr Guilhem Vellut
    Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal. Foto: wikimedia commons / domínio público
    A culinária local também é um diferencial. Dos pratos típicos franceses, como o poutine e os crepes, à culinária italiana, portuguesa e asiática, Montreal oferece uma experiência gastronômica diversificada. Foto: Jamie Hagan Unsplash
    Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL. Foto: Mariam por Pixabay
    A cidade sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1976, deixando um legado duradouro de instalações esportivas. Foto: wikimedia commons / domínio público
    O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade. Foto: Santiago Endara por Pixabay
    A cidade canadense também abriga o Festival Internacional de Jazz de Montreal, um dos maiores festivais de jazz do mundo. Foto: flickr Coastal Elite
