Estilo de Vida
Conheça o arquipélago onde o assobio é uma forma de linguagem aprendida na escola
Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999. Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura
O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha. Foto: Imagem de sgrunden por Pixabay
Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial. Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias
O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruÃdo e o intervalo entre um som e outro. Foto: ReproduÃ§Ã£o Globoplay
O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago. Foto: Imagem de Nici Keil por Pixabay
La Gomera Ã© a segunda menor ilha das CanÃ¡rias, com apenas 20 km de norte a sul. Ã? um tesouro ecolÃ³gico, com uma bela costa de areais entre falÃ©sias. Foto: Flickr Carlos victorero
A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral. Foto: Tanrod - Wikimédia Commons
Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações - laicas ou religiosas. Foto: Youtube Canal Avian020391
A tradiÃ§Ã£o do assobio como linguagem Ã© tÃ£o marcante que foi declarada PatrimÃŽnio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco. Foto: divulgaÃ§Ã£o UNESCO
Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos. Foto: Reprodução Google
O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros. Foto: Reprodução Facebook
As Ilhas CanÃ¡rias tÃªm cerca de 2,1 milhÃµes de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraÃdos pela beleza natural do lugar. Foto: Flickr - Pedro Szekely
O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento Foto: Imagem de jonatnes0 por Pixabay
A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes. Foto: Imagem de Mariya Muschard por Pixabay
O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país. Foto: Imagem de Matlik por Pixabay
O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial. Foto: Obdulio Obduliez - Wikimédia Commons
HÃ¡ belas praias e um centro histÃ³rico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano. Foto: Flickr Patronato de Turismo de Gran Canari e YÃ¶rch - Tamara k - WikimÃ©dia Commons e Imagem de Klaus Stebani por Pixabay ,
Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico. Foto: Markus Kammermman, Widiing, Steve Larkin, D Apolirki e Wifried Besser Pixabay
A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe. Foto: Thomas Kolessa, Beru Kerckx, ClausF Pixabay e Flickr Hansziel99
Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa. Foto: Frank Vincentz - Wikimédia Commons
La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar. Foto: Ailén Martín - Wikimédia Commons
Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco. Foto: Mihail Schwarz - Wikimédia Commons
