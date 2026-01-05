Assine
Conheça o arquipélago onde o assobio é uma forma de linguagem aprendida na escola

Redação Flipar
  • Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.
    Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999. Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura
  • O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.
    O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha. Foto: Imagem de sgrunden por Pixabay
  • Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.
    Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial. Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias
  • O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruÃ­do e o intervalo entre um som e outro.
    O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruÃ­do e o intervalo entre um som e outro. Foto: ReproduÃ§Ã£o Globoplay
  • O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.
    O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago. Foto: Imagem de Nici Keil por Pixabay
  • La Gomera Ã© a segunda menor ilha das CanÃ¡rias, com apenas 20 km de norte a sul. Ã? um tesouro ecolÃ³gico, com uma bela costa de areais entre falÃ©sias.
    La Gomera Ã© a segunda menor ilha das CanÃ¡rias, com apenas 20 km de norte a sul. Ã? um tesouro ecolÃ³gico, com uma bela costa de areais entre falÃ©sias. Foto: Flickr Carlos victorero
  • A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.
    A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral. Foto: Tanrod - Wikimédia Commons
  • Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações - laicas ou religiosas.
    Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações - laicas ou religiosas. Foto: Youtube Canal Avian020391
  • A tradiÃ§Ã£o do assobio como linguagem Ã© tÃ£o marcante que foi declarada PatrimÃŽnio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.
    A tradiÃ§Ã£o do assobio como linguagem Ã© tÃ£o marcante que foi declarada PatrimÃŽnio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco. Foto: divulgaÃ§Ã£o UNESCO
  • Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.
    Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos. Foto: Reprodução Google
  • O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.
    O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros. Foto: Reprodução Facebook
  • As Ilhas CanÃ¡rias tÃªm cerca de 2,1 milhÃµes de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraÃ­dos pela beleza natural do lugar.
    As Ilhas CanÃ¡rias tÃªm cerca de 2,1 milhÃµes de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraÃ­dos pela beleza natural do lugar. Foto: Flickr - Pedro Szekely
  • O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento
    O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento Foto: Imagem de jonatnes0 por Pixabay
  • A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.
    A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes. Foto: Imagem de Mariya Muschard por Pixabay
  • O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.
    O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país. Foto: Imagem de Matlik por Pixabay
  • O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.
    O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial. Foto: Obdulio Obduliez - Wikimédia Commons
  • HÃ¡ belas praias e um centro histÃ³rico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.
    HÃ¡ belas praias e um centro histÃ³rico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano. Foto: Flickr Patronato de Turismo de Gran Canari e YÃ¶rch - Tamara k - WikimÃ©dia Commons e Imagem de Klaus Stebani por Pixabay ,
  • Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.
    Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico. Foto: Markus Kammermman, Widiing, Steve Larkin, D Apolirki e Wifried Besser Pixabay
  • A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.
    A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe. Foto: Thomas Kolessa, Beru Kerckx, ClausF Pixabay e Flickr Hansziel99
  • Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.
    Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa. Foto: Frank Vincentz - Wikimédia Commons
  • La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.
    La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar. Foto: Ailén Martín - Wikimédia Commons
  • Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.
    Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco. Foto: Mihail Schwarz - Wikimédia Commons
