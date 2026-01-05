Galeria
Árvore “do ouro” absorve partículas do mineral pela raiz na Austrália
Os pesquisadores revelaram que certas árvores de eucalipto, na região de Kalgoorlie, têm a capacidade de absorver partículas microscópicas de ouro do solo por meio de suas raízes. Foto: Mickyjim64/Wikimedia Commons
Isso, na prÃ¡tica, significa uma nova perspectiva de exploraÃ§Ã£o mineral, sendo as Ã¡rvores aliadas importantes na busca por depÃ³sitos de ouro e outros minerais. Foto: Under the same moon/Wikimedia Commons
AlÃ©m disso, a prÃ³pria "anatomia" desses tipos de Ã¡rvores de eucalipto favorece o mecanismo de absorÃ§Ã£o de ouro, revelando uma incrÃvel adaptaÃ§Ã£o da espÃ©cie a ambientes ricos em minerais. Foto: T. R. Shankar Raman/Wikimedia Commons
No caso específico, as raízes - com capacidade de penetrar o solo a profundidades superiores a 30 metros - funcionam como "bombas hidráulicas", extraindo água contendo partículas de ouro. Foto: Zivya/Wikimedia Commons
Uma vez absorvido nas raízes profundas, o ouro é transportado para as folhas e os galhos. Assim, as árvores "limpam" o mineral através de transformações químicas, retirando o potencial de toxicidade do ouro, antes de liberá-lo no solo. Foto: Forest & Kim Starr/Wikimedia Commons
Contrapondo-se aos métodos tradicionais de perfuração para encontrar de ouro, a descoberta nas árvores pode ressignificar a exploração mineral. Foto: Forest and Kim Starr wikimedia commons
Isso porque a presença de ouro nas folhas dos eucaliptos pode ser um indicador natural para a detecção de depósitos minerais a dezenas de metros de profundidade. Foto: John Moss/Wikimedia Commons
A descoberta de ouro nas folhas dos eucaliptos foi possível graças à aplicação da tecnologia de raios-x no Síncrotron Australiano, em Melbourne, mapeando com precisão a distribuição e concentração dessas partículas. Foto: jjron/Wikimedia Commons
Através desta tecnologia foi possível visualizar detalhadamente as micropartículas do ouro - aproximadamente um quinto do diâmetro de um fio de cabelo humano. Foto: James St. John/Wikimedia Commons
A cidade de Kalgoorlie-Boulder, na Austrália, foi fundada em 1893 justamente na corrida do ouro na região de Goldfields-Yilgarn e está localizada a 595 km da capital do estado Perth. Foto: Ian Brooker and David Kleinig/Wikimedia Commons
Eucalyptus é um gênero de plantas que abriga as espécies conhecidas comumente como "eucalipto". Foto: Murray Fagg/Wikimedia Commons
Em termos gerais, são árvores (ou arbustos, em alguns raros casos) nativos da Oceania, onde constituem o gênero dominante da flora. Foto: HelloMojo/Wikimedia Commons
O gÃªnero Eucalyptus inclui mais de 700 espÃ©cies, quase todas originÃ¡rias da AustrÃ¡lia. Foto: T.Grove/Wikimedia Commons
Apenas um pequeno número de espécies está nos territórios vizinhos da Austrália, como Nova Guiné e Indonésia, ou ainda no sul das Filipinas. Foto: Ramon FVelasquez/Wikimedia Commons
Os eucaliptos têm como característica a adaptação às condições climáticas e compõem a paisagem da Oceania de uma forma que não é comparável a qualquer outra espécie em outro continente. Foto: Geekstreet/Wikimedia Commons
O eucalipto também existe no Brasil. Os primeiros relatos datam de exemplares no Jardim Botânico e no Museu Nacional do Rio de Janeiro, nos anos de 1825 e 1868. Foto: Rcandre/Wikimedia Commons
Atualmente, Minas Gerais concentra as maiores plantações de eucalipto, com cerca de 2% de seu território ocupados com a espécie. Foto: HVL/Wikimedia Commons
A cidade mineira de Itamarandiba é um dos grandes produtores de eucalipto do país e desenvolve a "silvicultura" (ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais) há mais de três décadas. Foto: Filho.brasil/Wikimedia Commons