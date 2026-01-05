Galeria
Cidade ficou eternizada pela maior ‘caça às bruxas’ da história
A cidade se tornaria famosa pelo episÃ³dio que ficou conhecido como julgamento das bruxas de Salem, em 1692. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @humanitiesmag
No dia 10/6/ 1692, a jovem Bridget Bishop foi a primeira de uma série de mulheres julgadas e enforcadas sob acusação de bruxaria em Salem durante o período da colonização britânica na América do Norte. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
No total, 30 pessoas foram consideradas culpadas pelo tribunal e 19 delas acabaram sendo executadas por enforcamento. Outras quatro condenadas morreram por doenÃ§as contraÃdas quando se encontravam aprisionadas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @humanitiesmag
A história começou em fevereiro de 1692, quando Elizabeth, filha de Samuel Parris, reverendo de Salem, adoeceu. Foto: Domínio Público/Wikimédfia Commons
-
Elizabeth, então com 11 anos, tinha espasmos na cama, gemia de dores e apresentava quadros de alucinação, dizendo estar sendo picada por insetos. Foto: Reprodução do Facebook X @lolitascak3
Abigail Williams, sobrinha do reverendo, e outra menina de nome Ann Putnam, também de 11 anos, apresentaram sintomas similares aos de Elizabeth em Salém (foto da vila). Foto: Domínio Público/Wikimédfia Commons
As três meninas foram examinadas por um médico, que apontou como causa eventos sobrenaturais. Foto: Domínio Público/Wikimédfia Commons
Líderes religiosos da comunidade fizeram pressão sobre as meninas, que apontaram três mulheres por práticas de bruxaria em depoimentos. Foto: Domínio Público/Wikimédfia Commons
Tituba, escrava do reverendo Parris, a moradora de rua Sarah Good e Sarah Osborne, uma mulher idosa, foram submetidas a interrogatÃ³rios e presas. Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Com o passar dos dias, surgiram inúmeras denúncias de bruxarias em Salém e o governador local, William Phipps, decidiu instituir um tribunal específico para os casos. O enforcamento de Bishop iniciou uma sequência de condenações à morte. Foto: Flickr William L. Bird
O clima de irracionalidade e fanatismo fez até mesmo uma criança de quatro anos aparecer entre as acusadas de bruxaria. Os casos são expostos em documentos no Museu das Bruxas de Salem. Foto: Christine Linsdell/Wikimédia Commons
As sentenças se basearam unicamente no depoimento das testemunhas que diziam ter passado por episódios de alucinação provocados por bruxaria. A caça cessou diante de um pedido do presidente da Universidade de Harvard. Foto: Somesh Kesarla Suresh/Unsplash
Quase 50 anos depois, em 1711, familiares das vítimas de Salem foram indenizadas em 600 libras. Foto: StarGladeVintage pixabay
Apenas na segunda metade do século 20, em 1957, o estado de Massachusetts reconheceu o erro dos julgamentos e pediu desculpas públicas. Foto: Daderot/Wikimedia Commons
O caso de Salém tornou-se o mais famoso entre vários de perseguições a pessoas por supostas práticas de bruxaria na época. A ponto de ter inspirado livros e filmes. Foto: Divulgação imagem Freepik
Uma das obras mais famosas baseadas no caso é o filme “As Bruxas de Salem”, de 1997, dirigido por Nicholas Hytner. Foto: Divulgação
“As Bruxas de Salem”, com Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Joan Allen no elenco, recebeu premiações no Bafta, no Festival de de Berlim e no Oscar (Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado). Foto: Reprodução