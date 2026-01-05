Galeria
Beleza natural de costas litorâneas encanta turistas do mundo todo
Costa Azul (França) – Também chamada de Riviera Francesa, é conhecida por cidades luxuosas como Nice, Cannes e Mônaco. Atrai celebridades, tem águas azul-turquesa e é palco do Festival de Cinema de Cannes. Foto: Tobi 87/Wikimédia Commons
Costa Brava (Espanha) – Localizada na Catalunha, combina praias paradisíacas com vilarejos históricos e uma forte influência de Salvador Dalí. Suas enseadas rochosas e águas cristalinas encantam turistas. Foto: Flickr Gerard Girbes
Costa do Algarve (Portugal) – Com falésias douradas, praias incríveis e clima ensolarado, é um dos destinos mais populares da Europa. Cidades como Lagos, Albufeira e Faro oferecem ótima gastronomia e vida noturna. Foto: Flickr Vitor Oliveira
Costa Esmeralda (Itália) – Localizada na Sardenha, é conhecida por águas cristalinas, resorts luxuosos e praias de areia branca. Destino favorito de milionários e famosos, tem um ar exclusivo. Foto: Youtube/Explore Italy
Costa Amalfitana - Situada na província de Salerno, na Campânia, Itália. Estende-se por cerca de 50 km ao longo do Mar Tirreno, sendo um dos destinos mais famosos do mundo. Seu nome vem da cidade de Amalfi, que foi uma poderosa república marítima na Idade Média. Foto: Imagem de Giorgio Maria Zinno por Pixabay
A Costa Amalfitana da Itália é conhecida por suas falésias dramáticas, vilas coloridas e estradas sinuosas com vistas deslumbrantes. Além de seu valor natural, é reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Igrejas históricas, trilhas panorâmicas e mar cristalino compõem sua beleza única. Foto: Imagem de darrenquigley32 por Pixabay
Costa Dálmata (Croácia) – Banhada pelo Adriático, abriga cidades históricas como Dubrovnik e Split. Suas ilhas e águas azuladas atraem turistas em busca de beleza e cultura. Foto: Flickr Jorge Re
Costa do Pacífico (México) – Inclui destinos como Puerto Vallarta, Acapulco e Huatulco, conhecidos por suas praias, esportes aquáticos e vida noturna animada. Foto: Flickr JCastM
Costa Amalfitana das Américas (Big Sur, EUA) – Trecho da Califórnia famoso por penhascos sobre o oceano, rodovias cênicas e parques naturais. Foto: Googie man wikimedia commons
Costa do Nordeste (Brasil) – Abrange estados como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com praias paradisíacas, cultura vibrante e gastronomia marcante. Foto: Mattheus Jampa da Silva wikimedia commons
Riviera Maia (México) – Inclui Cancún, Playa del Carmen e Tulum, combinando praias caribenhas com ruínas maias e resorts luxuosos. Foto: Flickr Patrick Maué
Costa Verde (Brasil) – Entre Rio de Janeiro e São Paulo, destaca-se por ilhas paradisíacas, como Ilha Grande, e a histórica Paraty. Foto: Marco Yamin / Divulgação
Costa de Andamão (Tailândia) – Abrange destinos como Phuket, Phi Phi e Krabi, famosos por praias exuberantes e falésias calcárias. Foto: Biswarup Ganguly wikimedia commons
Costa Amalfitana do Japão (Península de Izu) – Região vulcânica com águas termais, falésias dramáticas e praias de areia branca. Foto: Divulgação e Reprodução de Instagram
Costa Amalfitana da Índia (Goa) – Antiga colônia portuguesa, mistura praias paradisíacas, festivais culturais e uma vida noturna animada. Foto:
