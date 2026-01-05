Assine
Convivência pacífica: capivaras desafiam lógica e escapam da mira dos jacarés

    Essa defesa intriga cientistas e observadores da natureza. O mais fascinante é tentar compreender a coexistência pacífica e o comportamento desses animais. Foto: Imagem de Carlito por Pixabay
    Afinal, esses roedores possuem habilidades defensivas interessantes. As capivaras são dotadas de recursos físicos que as tornam alvos pouco atrativos para predadores aquáticos como os jacarés. Foto: Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba
    A aparência dócil das capivaras pode enganar quem desconhece suas habilidades defensivas. Estes roedores possuem recursos físicos que os tornam alvos pouco atrativos para predadores aquáticos como os jacarés. Foto:
    Os principais mecanismos de defesa que protegem as capivaras incluem características anatômicas específicas e que chamam a atenção. Foto: Flickr Paula DA SILVA
    Entre elas, estão os dentes frontais extremamente grandes e afiados, que são capazes de causar ferimentos graves em qualquer atacante que se aproxime. Foto: Flickr Izalete Tavares
    Além disso, elas possuem tamanho corporal robusto que dificulta a captura e manipulação por predadores, algo que exige esforço desproporcional ao benefício nutricional. Foto: Imagem de Stacey Kennedy por Pixabay
    Diante disso, o comportamento social em grupos aumenta a vigilância coletiva e reduz chances de ataques bem-sucedidos. Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
    A habilidade de nadar rapidamente e permanecer submersa por minutos, as fazem escapar de ameaças terrestres e aquáticas. Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
    Os jacarés raramente atacam capivaras adultas quando há abundância de peixes e presas menores disponíveis. Esses animais entendem que o esforço e o risco de lesões tornam esse tipo de caça desvantajoso. Foto: reprodução site da EMBRAPA
    Nesse sentido, pesquisadores já registraram capivaras e jacarés descansando lado a lado nas margens de rios sem qualquer sinal de tensão ou chance de ataque. Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
    A única exceção foram os filhotes, que podem servir de alimento para diversos predadores, incluindo aves de rapina. Isso porque causa do tamanho reduzido e vulnerabilidade natural dos animais jovens. Foto: Imagem de ericeven1 por Pixabay
    As capivaras possuem uma natureza herbívora e um temperamento calmo que facilita a convivência com outros animais. Entre eles, estão os pássaros, que procuram parasitas, e as tartarugas, que aproveitam o dorso dessas espécies. Foto:
    Apesar da convivência pacífica com a maioria dos predadores naturais, as capivaras enfrentam ameaça significativa por parte dos seres humanos. Foto: Flickr silene andrade
    Afinal, muitas comunidades sul-americanas caÃ§am esses animais para consumo de carne, mesmo diante de proibiÃ§Ãµes em determinados paÃ­ses. Foto: - ReproduÃ§Ã£o Instagram
    Na busca por reduzir pressão sobre populações selvagens, surgiram fazendas comerciais de criação de capivaras nos últimos anos. Foto: - Reprodução Instagram
    Vale destacar que esses animais, apesar de dóceis e tranquilos, possuem limites e podem morder seriamente quando provocados ou ameaçados. Foto: Imagem de falco por Pixabay
    Por fim, a capivara é uma espécie de mamífero roedor da família Caviidae e subfamília Hydrochoerinae. Está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia. Foto: - Reprodução Instagram
