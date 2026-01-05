Entretenimento
Essas celebridades foram homenageadas em vida no Carnaval do Rio
Silvio Santos - Tradição 2001: Considerado por muitos como o maior apresentador de TV da história do Brasil, Sílvio recebeu uma justa homenagem da escola de Campinho. O comunicador, morto em 2024, esteve presente, para a alegria de quem esteve na Sapucaí em 2001. A agremiação ficou com o oitavo lugar. Foto: Wilton Junior/Wikimédia Commons
Elza Soares - Mocidade 2020 - Outra grande cantora brasileira homenageada em vida por sua escola do coração foi Elza, morta em 2022. Símbolo de resistência, a sambista foi enredo da escola de Padre Miguel, que ficou com o terceiro lugar no último desfile antes da pandemia. Na última alegoria, a intérprete emocionou o público. Foto: Flickr/Riotur
Arlindo Cruz - Império Serrano 2023 - A escola de Madureira homenageou um dos maiores artistas e sambistas de sua história. O cantor, que faleceu em 2025, esteve na Sapucaí ao lado dos familiares. Na apuração, a agremiação foi rebaixada com o 12º lugar, em um resultado questionado por seus torcedores. Foto: Alex Ferro / Riotur
Dorival Caymmi - Mangueira 1986 - Com um dos seus maiores sambas, a Estação Primeira trouxe o enredo sobre a vida e obra do tradicional cantor baiano. O intérprete esteve presente no segundo ano da história da Sapucaí, e a escola da Zona Norte carimbou o título na apuração. Foto: Reprodução/Revista Manchete
Jorge Amado - Império Serrano 1989 - Sob os olhos graciosos de Oxalá, a escola de Madureira trouxe a religiosidade e obra literária de um dos grandes autores do Brasil. No fim da década de oitenta, a Verde e Branca ficou com o décimo lugar. Foto: Reprodução/Youtube
Dercy Gonçalves - Viradouro 1991 - Em seu primeiro ano na elite do carnaval carioca, a escola de Niterói surpreendeu o mundo do samba com uma bela homenagem à irreverente atriz. Dercy veio acima da alegoria com os seios à mostra e contagiou a Sapucaí. A escola ficou em sétimo. Foto: Wigder Frota/Wikimédia Commons
Bibi Ferreira - Viradouro 2003 - A Vermelho e Branca de Niterói tem como característica enredos femininos em sua história. Desta vez, trouxe outra artista marcante na história do Brasil. Bibi esteve presente, com direito a um samba marcante para a agremiação. Na apuração, veio a 6ª colocação. Foto: Andrei Snitko/Wikimédia Commons
Betinho - Império Serrano 1996 - Com uma vida voltada a ajudar o próximo e projetos sociais, Betinho recebeu a homenagem da escola de Madureira. O ativista esteve na Sapucaí e encantou com simpatia e sua luta social. Foto: Domingos Peixoto/Wikimédia Commons
Paulo Gracindo - Unidos da Ponte 1988 - A escola de São João de Meriti trouxe a vida e obra de um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira. A agremiação levou à Sapucaí os personagens marcantes de Gracindo e ficou com a 12ª colocação. Foto:
Braguinha - Mangueira 1984 - Novamente a Estação Primeira trouxe um enredo sobre a vida de obra de um cantor brasileiro. Com direito à presença de Braguinha, a Verde e Rosa conquistou mais um título. Naquele carnaval, o primeiro do Sambódromo, ainda teve a disputa de um supercampeonato nas campeãs, e a agremiação da Zona Norte levou mais uma estrela. Foto: Juca Martins/Wikimédia Commons
Tom Jobim - Mangueira 1992 - A Estação Primeira homenageou mais um grande artista brasileiro. Tom marcou uma geração e esteve na Sapucaí para receber os aplausos do público. A Verde e Rosa de Jamelão, Zica e Cartola, ficou com o 6º lugar. Desta vez, a homenagem não gerou um título. Foto: Cezar Loureiro/Wikimédia Commons
Beth Carvalho - Alegria da Zona Sul 2017 - Uma das maiores cantoras de samba do Brasil, foi homenageada em vida algumas vezes. A última foi pela escola de Copacabana no acesso, ficando em 13º. Antes disso, já havia sido homenageada pela Cabuçu, que foi campeã no Acesso, então Grupo 1B, em 1984. Foto: Reprodução/TV Globo
Nilton Santos - Unidos de Vila Isabel 2002 - A agremiação da terra de Noel Rosa fez uma justa homenagem a uma dos maiores jogadores de todos os tempos. A Enciclopédia do futebol esteve na Sapucaí e se emocionou. Na apuração, a escola ficou em segundo lugar no grupo de acesso - a então segunda divisão -, porém não retornou à elite. Foto: Reprodução/Cana RMarçal
Bidu Sayão - Beija-Flor 1995 - A agremiação de Nilópolis contou a saga da grande lírica brasileira. Coube ao carnavalesco Milton Cunha retratar a vida e obra da artista na Sapucaí. Na apuração, a Azul e Branco ficou em terceiro lugar. Foto: cpdoc@jb.com.br
Ruth de Souza - Acadêmicos de Santa Cruz 2019 - As homenagens não são feitas apenas pelas escolas do Grupo Especial. No acesso, tradicionais agremiações também já contaram a história de muitos artistas brasileiros. A Verde e Branca trouxe a vida e obra de uma das maiores atrizes do país, símbolo de resistência, ficando na quinta colocação. Foto: Reprodução/Youtube
Ivone Lara - Império Serrano 2012 - Outra baluarte da escola de Madureira que também foi homenageada em vida. A cantora esteve na Sapucaí e recebeu os aplausos do público. Na apuração, a Serrinha ficou com o vice-campeonato da então Série A - segunda divisão -, e não retornou à elite na ocasião. Foto: Divulgação/Riotur
Carlos Drummond de Andrade - Mangueira 1987 - A Verde e Rosa foi bicampeã do carnaval com um enredo sobre um dos maiores poetas de sua geração. O homenageado, porém, não pode comparecer - proibido pelos médicos. Drummond acompanhou o desfile de seu apartamento. Foto: João Cordeiro Jr/Wikimédia Commons