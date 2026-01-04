Notícias
Refrescante e nutritiva, melancia é opção saudável para todas as estações
Afinal, esta fruta é rica em água, o que ajuda a manter o organismo e a pele hidratada. Isso também contribui para melhorar a retenção de líquidos e a prevenir a formação de pedra nos rins. Foto: Imagem de Nelly Vincent por Pixabay
Além disso, a melancia é diurética e possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, digestivas e anti-hipertensivas. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Cabe destacar também que a cor vermelha da melancia é devido à presença de licopeno, um composto com ação antioxidante. Foto: Imagem de FruitnMore por Pixabay
Outro aspecto importante desta fruta é a sua composição: 92% de água e apenas 6% de açúcar. Uma quantidade que não afeta negativamente os níveis no sangue. Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
A melancia é uma ótima opção de lanche nutritivo, pois é rica em nutrientes essenciais, como a vitamina C e a vitamina A. As vitaminas do complexo B também não ficam de fora, pois estão presentes as B3, B1, B2, B5 e B6. Foto: Imagem de hyun chun kim por Pixabay
Além de ser rica em água, outro grande benefício da melancia é que ela é uma ótima fonte de fibras. O corpo humano não possui enzimas para digeri-las, o que faz com que elas passem intactas pelo intestino. Foto: Imagem de Stephanie Albert por Pixabay
Assim, como as fibras são absorvidas lentamente, elas contribuem para um melhor funcionamento do trânsito intestinal, As pessoas que sofrem com diarreias ou prisão de ventre, podem optar pelo consumo de melancia para ajudá-las neste sentido. Foto: Imagem de R?dvan Selli por Pixabay
A melancia contribui para o bom funcionamento do sistema imune, já que estimula as células de defesa do organismo, devido ao fato de ser fonte de vitamina C e A. Elas atuam como antioxidantes, prevenindo o surgimento de doenças como gripes e resfriados. Foto: Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
A composição desta fruta é rica em carotenoides, como o licopeno. Algo que ajuda a proteger a pele dos danos causados pelos raios de sol. Já os antioxidantes contribuem para prevenir o dano dos radicais livres e evitar o envelhecimento precoce. Foto: Imagem de Spudaitis por Pixabay
A melancia contém citrulina, um aminoácido que poderia aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo. Algo que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e, assim, favorecer a diminuição da pressão arterial. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
A citrulina é um aminoácido que pode melhorar o rendimento durante a prática de exercício. Essa fruta também contém potássio e magnésio, minerais importantes para prevenir a fraqueza muscular, melhorar a contração e as cãibras durante a atividade física intensa. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O licopeno presente na melancia possui ação antioxidante e anti-inflamatória, de forma que impede a oxidação do colesterol LDL. Isso previne a formação das placas de aterosclerose e o desenvolvimento de doenças cardíacas, como infarto ou AVC. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
Essa fruta também possui cucurbitacina E, um composto que, de acordo com alguns estudos, pode inibir o crescimento de células tumorais, promovendo a remoção das células doentes do organismo. Foto: Imagem de Adina Voicu por Pixabay
A melancia possui poucas calorias e uma pequena quantidade de fibras. Essa combinação atrelada a uma alimentação equilibrada e saudável, pode ajudar na perda de peso. Foto: Imagem de Andrea Petra Fogas por Pixabay
A Melancia (Citrullus lanatus) é uma planta da família Cucurbitaceae e também o nome do seu fruto. Trata-se de uma trepadeira rastejante originária da África. Foto: Imagem de Pun Kaset por Pixabay
Originária das regiões secas, tem um centro de diversificação secundário no sul da Ásia. A domesticação ocorreu na África Central, onde a melancia é cultivada há mais de 5 000 anos. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Na China, a cultura foi introduzida por volta do século X, enquanto na Europa, por volta do século XIII. Foi trazida para o Brasil por negros de origem Banto e Sudanesa no processo de escravidão. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Uma outra opção que tem se expandido é a melancia amarela. Além da cor diferente, a fruta é mais doce e tem menos caroços do que a original. Foto: Rawpixel freepik
A fruta é rica em fibras e a polpa amarela revela a presença do betacaroteno, substância que traz benefícios para o organismo. Foto: Divulgação AgroBonfim
A melancia também ficou famosa entre as crianças. Afinal, a fruta era o alimento mais consumido pela personagem Magali, de "A turma da Mônica", do autor Maurício de Sousa. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
A melancia conta com dois elementos importantes para uma digestão saudável: a água e as fibras. Com a alta concentração de água, a fruta pode se transformar em um suco refrescante e nutritivo. Foto: Imagem gerada por i.a.
Por fim, o consumo da melancia traz muitos nutrientes importantes para a saúde, seja na própria fruta ou em seu suco. Foto: Imagem gerada por i.a.
