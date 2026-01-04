Entretenimento
Cantora e atriz indicada ao Oscar acusa ex-empresário de a deixar falida
-
Ela o acusa de roubo e desvio de dinheiro, o que a teria deixado falida e prestes a ser despejada. Foto: Reprodução/Instagram
-
As acusações são em resposta a uma ação anterior na qual Evans a acusou de quebrar contrato e lhe dever cerca de 1 milhão de dólares. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Segundo a artista, o ex-empresário teria desviado grandes quantias de dinheiro ao longo dos anos, agindo por “ganância cega”. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Ele desviou tanto dinheiro de Day que a deixou à beira do despejo, incapaz de pagar o valor mínimo mensal da sua dívida de cartão de crédito e sem fundos suficientes para fazer uma turnê”, diz um trecho do processo movido pelos advogados da atriz. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Day e Evans, que trabalhavam juntos desde 2011, ainda não comentaram publicamente o caso. Foto: Reprodução/Instagram
-
Andra Day, nome artístico de Cassandra Monique Batie, nasceu em 30 de dezembro de 1984, em Washington, nos Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons/Warner Bros. Records
-
Ela cresceu em San Diego, Califórnia, onde desde jovem demonstrou interesse pela música, inspirando-se em artistas como Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em 2003, ela se formou em Performance Vocal na Escola de Artes Criativas e Performáticas de San Diego. Foto: Flickr - Andy Witchger
-
Antes da fama, Day trabalhou em diferentes empregos enquanto se apresentava em eventos locais e publicava vídeos de covers na internet. Foto: Reprodução/Instagram
-
Sua carreira começou a ganhar destaque após ser descoberta pela então esposa de Stevie Wonder, Kai Millard, enquanto cantava em um bar de jazz. Foto: Flickr - Levi Manchak
-
-
O próprio Stevie Wonder a contatou e a apresentou ao produtor Adrian Gurvitz, que foi a ajudou a iniciar a trajetória profissional. Foto: Wikimedia Commons/Kingkongphoto
-
Seu álbum de estreia, "Cheers to the Fall", foi lançado em 2015 pela Warner Bros Records e foi um sucesso de crítica e público. Foto: Divulgação
-
O disco rendeu duas indicações ao Grammy, incluindo a de Melhor Álbum de ReB e Melhor Performance de ReB por sua canção mais conhecida, “Rise Up”. Foto: Flickr - Library of Congress Life
-
-
A música se tornou um hino de superação e resistência, sendo usada em campanhas sociais e apresentações inspiradoras. Foto: Reprodução/YouTube
-
No cinema, Andra Day fez sua estreia em 2017, emprestando sua voz à personagem Sweet Tea na animação "Carros 3" e atuando no drama "Marshall: Igualdade e Justiça". Foto: Divulgação/Barry Wetcher
-
Seu grande papel, no entanto, veio com o filme "Os Estados Unidos vs. Billie Holiday", de 2021. Foto: Divulgação
-
-
Sua atuação lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, além de uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
-
Seu trabalho mais recente na música, o álbum "CASSANDRA (cherith)", foi lançado em 2024. Foto: Divulgação
-
Além disso, Day já está escalada para viver Athena na 2ª temporada da série "Percy Jackson e os Olimpianos". Foto: Reprodução/Instagram
-