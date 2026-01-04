Golden retriever viraliza com mais uma das suas: raça é uma das mais queridas no Brasil

Essa, porém, não foi a primeira vez que o golden chamou a atenção. Isso porque o pequeno Atlas Hill, de apenas 9 meses, viralizou na internet com sua expressão de tristeza após voltar de férias com seus tutores. "Eu nasci para ser um cão de lago, isso não é justo", diz a legenda. Foto: Foto: Reprodução vídeo Instagram Atlas.The.Golden.boy