Economia
Economia surpreendente: empresa aérea reduziu despesa em 40 mil dólares no ano tirando uma única azeitona do cardápio
Uma das maiores companhias aéreas do mundo guarda em sua antologia de feitos marcantes um episódio de 1987: a empresa resolveu tirar uma azeitona de cada salada servida a bordo. Com isso, a empresa conquistou uma economia de US$ 40 mil por ano. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
Depois de analisar os dados operacionais, a empresa descobriu que 72% dos passageiros não consumiam as azeitonas nas refeições. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
Para evitar desperdício e cortar gastos, então, decidiu reduzir a quantidade de azeitonas em cada salada. Uma solução que pode parecer pequena, mas que trouxe reflexos futuros nas finanças da empresa. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
Foi uma economia inesperada. Isso mostrou que uma boa alocação de capital pode salvar uma empresa. Essa é uma habilidade fundamental para todo gestor. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
Para o empresário William Thorndike, autor do livro The Outsiders, os executivos mais bem-sucedidos do mundo devem dominar a arte de alocar recursos de maneira estratégica, racional e sustentável para as empresas. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
Além disso, o autor diz que o segredo do sucesso está em reinvestir de forma assertiva nos próprios negócios. A empresa também precisa perseguir aquisições que realmente agregam valor . Isso sem seguir modismos ou pressões de mercado. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
O caso da American Airlines e a azeitona é um exemplo claro de como decisões simples, mas baseadas em dados e análise cuidadosa, que podem levar empresas a resultados impressionantes. Foto: Imagem de forumkrakow por Pixabay
As primeiras refeições em aeronaves foram servidas em 1919 pela companhia aérea Handley Page Transport na rota Londres – Paris. Foi a empresa aérea Western Air Express a primeira a servir refeições em seus voos dentro dos Estados Unidos. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
Atualmente, diversas empresas são responsáveis pelo preparo das refeições servidas nos voos. Uma das maiores é a LSG Sky Chefs, que atende 22 companhias aéreas, servindo cerca de 30 mil refeições por dia. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Apesar desta grande quantidade de comida, o processo é executado individualmente, sendo que os alimentos são cortados e embalados à mão. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
O processo de produção da comida servida no avião obedece às etapas do Programa HACCP, do inglês, Hazard Analysis & Critical Control Point, que significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Trata-se de uma certificação de qualidade destinada a empresas do setor alimentício. Elas têm como base as seguintes diretrizes: procedimento de verificação dos riscos, avaliação de perigos e determinação de limites críticos a serem controlados e monitorados. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
O intuito é proteger os direitos do consumidor quanto à composição e peso e, acima de tudo, evitar riscos à saúde dos passageiros. Os nutricionistas das diversas empresas aéreas acompanham e fazem uma vistoria constante dos serviços de catering aéreo. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Para certificar-se de que os padrões estabelecidos estão sendo cumpridos, os nutricionistas possuem um cheklist a ser seguido. Entre as etapas, estão o tempo de preparo dos alimentos, a higiene pessoal dos funcionários, assim como suas vestimentas, o ambiente, os vestiários, a condição de entrada das mercadorias, prazo de validade. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Isso porque um incidente, por menor que seja, pode manchar substancialmente a imagem de uma companhia aérea e afetar diretamente nos lucros e no futuro da empresa como um todo. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
As sobras dos alimentos e as embalagens são compactadas e, futuramente, incineradas. Tudo isso para que não haja risco de contágio de doenças locais, já que os aviões circulam por todas as partes do mundo. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
No caso de voos com escalas, os restos de alimentos são recolhidos em cada parada. Desse modo, os lanches e refeições que não foram servidos são recolhidos e substituídos. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Os alimentos servidos no avião possuem a mesma origem de qualquer outro alimento que encontramos nos supermercados ou feiras. A diferença está em seu processo de armazenamento e preparação, que é complexo envolvendo etapas especiais de logística. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
O armazenamento dos alimentos deve ser feito em câmaras frias e separados conforme uma tabela nutricional. Essas câmaras apresentam baixíssimas temperaturas para que não haja a proliferação de bactérias. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Cada companhia aérea determina as receitas para as refeições que serão servidas. O preparo de alguns alimentos tem início até 48 horas antes da viagem. Pode incluir carnes, risotos, saladas, massas, pães e sobremesas. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
No momento da preparação das refeições, dois fatores exigem bastante atenção: a temperatura e o tempo. As carnes, por exemplo, devem ser cozidas, no mínimo, a 60°C. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Em seguida, o alimento preparado é conduzido a uma câmara com temperatura de 10°C – essa é a temperatura tida como ideal para que não haja contaminação por micro-organismos. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Nenhum alimento deverá ficar acima de 45 minutos fora de refrigeração. Para isso, todas as refeições devem ser embarcadas duas horas antes da decolagem do avião. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Então, a comida é preparada para as bandejas, enquanto os pratos são montados nas tijelinhas. Os alimentos são conferidos diversas vezes, pesados, e seguem os critérios do manual de empresas. Foto: Reprodução do X @AmericanAir
As refeições que serão servidas nas classes econômica e executiva são montadas pelo catering. Já os pratos que serão servidos aos passageiros da primeira classe são montados durante o voo, alguns minutos antes de serem servidos. Foto: Reprodução de vídeo CNBC
Os carrinhos em que os comissários transportam os alimentos são chamados de trolleys. As companhias aéreas é que os fornecem para as empresas de catering que preparam a comida e cuidam da sua higienização antes de serem levados para o avião. Foto: Reprodução de vídeo CNBC