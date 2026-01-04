Brasil tem maior lago da América do Sul

Agora, abramos uma exceção aqui! Embora tecnicamente seja uma baía, o Lago Maracaibo é frequentemente considerado o maior lago da América do Sul, com uma área de aproximadamente 13.210 km². No entanto, muitos geógrafos o classificam de fato como uma baía, já que tem ligação direta e ampla com o Mar do Caribe. Foto: Wilfredor - wikimedia commons