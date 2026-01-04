Veja quais são os maiores países do mundo em área territorial

Groenlândia (Ártico, América do Norte)- A maior ilha do mundo, com 2.17 milhões de km², possui apenas 56 mil habitantes, pois a maior parte da área é inabitável. Considera-se a América do Norte como seu continente, mas fica no Círculo polar Ártico. Como território autônomo da Dinamarca, sua economia se baseia em pesca e turismo. Famosa pela Aurora Boreal, um espetáculo de luz e cor no céu. Foto: Reprodução do site segredosdomundo.r7.com