Economia
Grana no bolso: Profissões com piores e melhores salários no Brasil
-
Profissões que exigem alta especialização, como medicina e engenharia, tendem a oferecer salários mais elevados, enquanto áreas com maior oferta de profissionais e menor reconhecimento, como educação, frequentemente apresentam remunerações mais baixas. Foto: Imagem Freepik
-
Veja o ranking das 10 profissões mais bem pagas e das 10 mais mal pagas no Brasil, com base em dados da Fundação Getúlio Vargas (foto) referentes ao segundo trimestre de 2023. Os valores representam a média salarial mensal para profissionais com ensino superior no setor privado. Foto: Luiz08 wikimedia commons
-
1. Médicos Especialistas – R$ 18.475 - Profissionais como cardiologistas e neurocirurgiões lideram o ranking devido à alta complexidade de suas funções e à longa formação exigida. Foto: Pixabay
-
2. Matemáticos, Atuários e Estatísticos – R$ 16.568 - Essas carreiras são essenciais em setores como finanças e seguros, aplicando modelos matemáticos para análise de riscos e tomada de decisões. Foto: Imagem Freepik
-
-
3. Médicos Gerais – R$ 11.022 - Atuam na linha de frente do atendimento à saúde, sendo fundamentais para o sistema de saúde, especialmente em regiões com menor acesso a especialistas. Foto: Freepik
-
4. Geólogos e Geofísicos – R$ 10.011 - Profissionais importantes para indústrias como mineração e petróleo, analisando a composição e estrutura da Terra para exploração de recursos naturais. Foto: Flickr Jeso Carneiro
-
5. Engenheiros Mecânicos – R$ 9.881 - Atuam no desenvolvimento de sistemas e máquinas, sendo essenciais para a indústria automotiva, de energia e de manufatura. Foto: user trmk por freepik
-
-
6. Engenheiros (Outros) – R$ 9.451 - Inclui engenheiros de diversas especializações que não se enquadram nas categorias anteriores, com atuação em múltiplos setores da economia. Foto: Imagem de Tung Lam por Pixabay
-
7. Desenvolvedores de Programas e Aplicativos – R$ 9.210 - Com a crescente demanda por soluções digitais, esses profissionais são altamente valorizados no mercado de tecnologia. Foto: freepik studiogstock
-
8. Engenheiros Industriais e de Produção – R$ 8.849 - Responsáveis por otimizar processos produtivos, contribuindo para a eficiência e competitividade das indústrias. Foto: Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
-
-
9. Economistas – R$ 8.645 - Atuam na análise de mercados e políticas econômicas, sendo fundamentais para empresas e instituições financeiras. Foto: freepik/mindandi
-
10. Engenheiros Eletricistas – R$ 8.433 - Desenvolvem e mantêm sistemas elétricos, sendo essenciais para setores como energia e telecomunicações. Foto: Arianza1 wikimedia commons
-
Agora as profissões de nível superior mais mal remuneradas no Brasil Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
-
-
1. Professores do Ensino Pré-Escolar – R$ 2.285 - Apesar da importância na formação inicial das crianças, enfrentam baixa valorização e salários abaixo da média nacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
2. Outros Profissionais de Ensino – R$ 2.554 - Inclui educadores de diversas áreas que, mesmo com formação superior, recebem remunerações modestas. Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro
-
3. Professores de Artes – R$ 2.629 - Enfrentam desafios relacionados à valorização da disciplina e à oferta limitada de oportunidades no mercado. Foto: Imagem Freepik
-
-
4. Físicos e Astrônomos – R$ 3.000 - Apesar da alta especialização, muitas vezes atuam em áreas acadêmicas ou de pesquisa com recursos limitados. Foto: Divulgação
-
5. Assistentes Sociais – R$ 3.078 - Trabalham em contextos desafiadores, promovendo o bem-estar social, mas enfrentam baixa remuneração. Foto: João Gomes/Senado Federal
-
6. Bibliotecários e Documentaristas – R$ 3.135 - Responsáveis pela organização e disseminação da informação, mas com salários que não refletem sua importância. Foto: Imagem Freepik
-
-
7. Educadores para Necessidades Especiais – R$ 3.379 - Atuam com dedicação em contextos inclusivos, porém enfrentam desafios relacionados à valorização profissional. Foto: Imagem Freepik
-
8. Profissionais de Relações Públicas – R$ 3.420 Apesar de sua importância na comunicação organizacional, muitas vezes têm remuneração abaixo do esperado. Foto: Imagem Freepik
-
9. Fonoaudiólogos – R$ 3.485 - Especialistas em comunicação e linguagem, enfrentam desafios para alcançar melhores remunerações no mercado. Foto: Imagem Freepik
-
-
10. Professores do Ensino Fundamental – R$ 3.554 - Responsáveis pela formação básica dos estudantes, mas com salários que não condizem com sua relevância. Foto: - Caminhos da Reportagem/TV Brasil