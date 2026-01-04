Estilo de Vida
Meias: acessório essencial em muitas ocasiões tem longa história nos costumes e na moda
Na Grécia e em Roma, já se usavam as chamadas udones e soccus, coberturas de lã ou feltro que garantiam maior conforto sob as sandálias. Eram peças funcionais, mas também ligadas a status, pois os mais ricos podiam ter materiais mais refinados. Foto:
Na Idade Média, as meias se alongaram, chegando muitas vezes até as coxas. Eram fixadas com ligas e passavam a ser também símbolo de elegância, especialmente entre nobres e reis, que exibiam tecidos mais caros e coloridos. Foto:
O Renascimento trouxe uma revolução: com a técnica de tricô mais elaborada, surgiram meias de seda, algodão e lã muito bem ajustadas. Nesse período, elas se tornaram um verdadeiro acessório de moda, especialmente nas cortes europeias. Foto:
Ao longo dos séculos seguintes, as meias se popularizaram e passaram a ser fabricadas em maior escala. Foto:
Com a Revolução Industrial, no século XIX, tornaram-se acessíveis a diferentes camadas sociais, consolidando-se como parte essencial do vestuário. Foto: hippopx.com
Hoje existem incontáveis tipos e modelos de meias, desde as esportivas até as sociais, passando por meias-calças e versões térmicas. Elas podem ser curtas, médias, longas, até acima do joelho, sempre adaptadas a necessidades e estilos. Foto:
Entre os modelos mais comuns, estão as meias soquete, as invisíveis, as 3/4 e as meias de compressão. . Foto:
Além do uso estético, muitas têm funções de saúde, como melhorar a circulação ou proteger contra lesões Foto: Divulgação
Na tradição natalina, as meias ganharam um simbolismo próprio. Pendurar meias na lareira para receber presentes vem de lendas sobre São Nicolau, que teria deixado moedas de ouro escondidas em meias secando na chaminé Foto:
Essa tradição, difundida especialmente na Europa e nos Estados Unidos, transformou a meia em um ícone do Natal. As meias natalinas, decoradas com cores e símbolos festivos, fazem parte da decoração e do imaginário infantil. Foto:
Na cultura pop, as meias aparecem de forma marcante em Harry Potter, com o elfo doméstico Dobby. No universo da saga, uma meia representa liberdade, já que ao receber uma peça de roupa ele se torna livre de seu dono. Foto:
As meias de bebê são projetadas com suavidade e elasticidade para aquecer sem apertar. Muitas vezes trazem detalhes lúdicos, como desenhos ou bichinhos, tornando-se também parte do enxoval afetivo. Foto:
Entre os jovens, as meias ganharam status de acessório de estilo. Podem compor o figurino seguindo a moda. Foto: hippopx.com
Coloridas, com estampas divertidas ou logos de marcas, elas ajudam a compor a identidade visual e até se tornaram artigo de moda de rua. Foto: Divulgação
No vestuário feminino, as meias têm múltiplas versões, desde discretas meias finas até modelos de meia-calça, arrastão ou esportivas. Elas dialogam com estética, conforto e até com o poder de valorizar visuais. Foto: Divulgação
No caso masculino, a meia social se consolidou como item indispensável em trajes formais. Foto:
Já no dia a dia, os homens usam meias esportivas ou casuais, mostrando como a peça transita entre elegância e praticidade. Foto: Pixabay
Para os idosos, a meia tem um papel importante de proteção. Modelos antiderrapantes e de compressão ajudam a prevenir quedas, melhorar a circulação e dar maior sensação de segurança no caminhar. Foto: hippopx.com
A evolução das meias também acompanha a tecnologia têxtil. Hoje há tecidos respiráveis, antimicrobianos, térmicos e de alto desempenho, que tornam a peça muito mais do que um simples acessório. Foto: Pixabay
Apesar de tão comuns, as meias carregam uma rica história de tradição, simbologia e evolução. Do Egito antigo às passarelas modernas, do Natal à literatura, elas acompanham a humanidade em seus passos. Foto:
Assim, a meia é ao mesmo tempo proteção, moda, tradição e até expressão cultural. Seja no bebê que dá os primeiros passos, no jovem que afirma seu estilo ou no idoso que busca conforto, ela segue presente no cotidiano. Foto: Imagem de s-wloczyk2 por Pixabay
