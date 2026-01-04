Assine
Bolhas infláveis preocupam em áreas de lazer; entenda riscos

RF
Redação Flipar
  • Entre as opÃ§Ãµes mais divertidas estÃ£o as bolhas inflÃ¡veis gigantes, que conquistaram espaÃ§o em praias, parques e atÃ© piscinas.
    Foto: DivulgaÃ§Ã£o/AliExpress
  • Vendidas pela internet, elas se tornaram atração garantida para crianças, que adoram deslizar sobre a água ou inventar manobras dentro das esferas transparentes.
    Foto: Divulgação/PhoneCazeWiz
  • Diferente de brinquedos convencionais, a bolha não pode ser aberta por dentro.
    Foto: Divulgação AliExpress
  • Por não possuírem abertura interna, as bolhas podem se tornar perigosas em caso de emergência, já que a pessoa não consegue sair sozinha.
    Foto: Divulgação/AliExpress
  • Em ambientes abertos, como o mar, se a bolha for levada pela correnteza, seria necessário um resgate de barco ou até de helicóptero.
    Foto: Reprodução/TV Globo
  • Um caso trágico ocorrido na Rússia, em 2013, chamou a atenção quando um turista desceu uma montanha de neve dentro de uma dessas bolhas.
    Foto: Reprodução de vídeo
  • A bolha não parou no ponto previsto e continuou rolando sem parar. O turista acabou morrendo em decorrência dos impactos.
    Foto: Reprodução de vídeo
  • Em abril de 2023, um caso envolvendo uma dessas bolhas assustou um casal na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
    Foto: Flickr – Arnaud Sliwa
  • Eles se divertiam, passeando dentro da bolha gigante, quando perceberam que o equipamento estava solto e poderia ser levado pela correnteza.
    Foto: Reprodução/TV Globo
  • O problema aconteceu porque esse tipo de bolha costuma ter uma corda, que é puxada por uma pessoa.
    Foto: Divulgação/PhoneCazeWiz
  • Porém, o homem que segurava o equipamento com o casal dentro não sabia nadar, começou a se afogar e acabou soltando a corda. Banhistas perceberam e acionaram os bombeiros.
    Foto: Reprodução/TV Globo
  • Um grupo de salvamento entrou na Ã¡gua para evitar que a bolha fosse embora e para salvar o homem responsÃ¡vel pelo brinquedo. Todos foram resgatados.
    Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo
  • Em dezembro de 2024, um menino de 8 anos foi resgatado após ficar à deriva no mar dentro de uma bolha inflável em Ubatuba, São Paulo, próximo à Praia do Lázaro.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • Um marinheiro que passeava de lancha com a família avistou a criança e ajudou no socorro junto a outros tripulantes.
    Foto: Reprodução
  • O menino estava assustado e com dificuldades de comunicação, mas conseguiu manter a respiração até ser levado de volta à costa.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • Segundo o marinheiro, o brinquedo teria se soltado de um cabo e sido levado pelo vento; a bolha já estava furada e vazando.
    Foto: Reprodução
  • Após esse incidente, a empresa responsável pelo aluguel das bolhas foi intimada pela Secretaria de Urbanismo e precisou encerrar o serviço.
    Foto: Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
  • Na ocasião, a prefeitura afirmou que o uso dessas bolhas não é autorizado por representar riscos à segurança dos banhistas.
    Foto: Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
  • Caso a atividade fosse retomada, a empresa poderia receber multa de quase R$ 3.500.
    Foto: Daniel Dan/Unsplash
  • Vale destacar que existe uma versão mais segura dessas bolhas na qual o participante veste uma bolha apenas da cintura para cima.
    Foto: Reprodução/YouTube
  • Nesse formato, as pernas ficam livres para correr e chutar, permitindo jogos cheios de choques engraçados entre os competidores, mas sem grandes riscos de acidente.
    Foto: Reprodução/YouTube
overflay