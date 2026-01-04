Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Inteligência Artificial mostra como personagens de desenhos seriam na vida real

RF
Redação Flipar
  • Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso.
    Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Homer Simpson, o protagonista da série
    Homer Simpson, o protagonista da série "Os Simpsons", teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência.
    Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate.
    Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho
    Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal.
    O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso.
    O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Moe Szyslak é outro personagem dos
    Moe Szyslak é outro personagem dos "Simpsons" criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano.
    Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Outro cÃ£o famoso que ganhou rosto
    Outro cÃ£o famoso que ganhou rosto "Coragem, o cÃ£o covarde" Foto: - ReproduÃ§Ã£o Instagram @hidreley
  • Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome.
    Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome. Foto: Reprodução Instagram @hidreley
  • Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred.
    Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred. Foto: Reprodução rede social
  • Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone.
    Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone. Foto: Reprodução rede social
  • Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble
    Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble Foto: Reprodução rede social
  • E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble
    E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble Foto: Reprodução rede social
  • A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim.
    A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • A Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley.
    A Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso.
    Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista.
    O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • Agora a Turma da Mônica começando pela própria.
    Agora a Turma da Mônica começando pela própria. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha.
    O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • A Magali, de
    A Magali, de "A Turma da Mônica", seria assim. Gostou? Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao
    E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
  • E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração.
    E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay