Carta rara de James Dean é arrematada por R$ 170 mil em leilão
O item raro inclui o envelope original e uma foto do animal. A carta foi escrita um ano antes da morte precoce do astro. Ao longo da história, diversos itens pessoais de celebridades - ou até direitos sobre suas obras - foram comercializados por valores exorbitantes. Veja outros casos. Foto: Reprodução / RR Auction / Acervo pessoal
Um vestido florido que pertenceu à princesa Diana foi arrematado por R$ 2,8 milhões num leilão. E a compradora era tão fã da Lady Di que desmaiou ao conseguir a peça. Foto: Divulgação
Trata-se de Renae Plant, uma colecionadora que já tem mais de 2.700 artigos pessoais da princesa. O vestido arrematado desta vez era usado por Diana em eventos de caridade. Foto: Reprodução Instagram Museu da Princesa Diana
Em janeiro de 2022, por exemplo, os direitos de todas as obras do cantor David Bowie foram vendidos para a Warner Chappell Music por US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,3 bilhão, sempre na cotação atual. Foto: Instagram @davidbowie
Em 2020, foi a vez dos direitos de Bob Dylan serem vendidos, dessa vez para a Universal Music por cerca de US$ 300 milhões - R$ 1,6 bilhão! Foto: Reprodução/Instagram @bobdylan
Vestido de Marilyn Monroe – Em 2024, um vestido cor-de-rosa usado por Marilyn Monroe foi arrematado por por US$ 325 mil - aproximadamente R$ 1,7 milhão. Foto: Reprodução de Youtube Canal Fatos Desconhecidos
Essa não foi a primeira vez que uma peça de roupa da artista foi leiloado por um valor exorbitante. Em 2016, o vestido branco que ela usou em "O Pecado Mora ao Lado" (1955) foi vendido por US$ 4,6 milhões - cerca de R$ 25 milhões! Foto: Reprodução
Guitarra de Kurt Cobain (Nirvana) – Em 2023, uma guitarra quebrada e autografada pelo vocalista do Nirvana foi vendida por US$ 595 mil - cerca de R$ 3,1 milhões. Foto: Divulgação
Autógrafo de John Lennon – Em 2005, um autógrafo de John Lennon, o eterno vocalista dos Beatles, foi vendido por cerca de US$ 525 mil dólares - cerca de R$ 2,8 milhões. Foto: Reprodução de vídeo
O mais curioso é que esse autógrafo havia sido dado por Lennon para o homem que o assassinou, Mark David Chapman. Foto: Reprodução de TV
Luvas de Michael Jackson – As icônicas luvas do "Rei do Pop" foram leiloadas em mais de uma oportunidade. Em 2009, um par que ele usou para estrear "Moonwalk" foi vendido por US$ 350 mil - em torno de R$ 1,8 milhão. Foto: Divulgação
Em 2010, outra luva do cantor foi vendida por US$ 160 mil - aproximadamente R$ 850 mil. Foto: Divulgação
Violão de John Lennon – Outro item de John Lennon leiloado foi o violão usado por ele para gravar e compor vários hits dos Beatles. O valor? US$ 2,4 milhões - cerca de R$ 12,7 milhões. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação
Relógio de pulso de Elvis Presley – Um relógio da marca Omega feito em ouro branco e usado pelo "Rei do Rock" foi leiloado por US$ 1,8 milhão - cerca de R$ 9,5 milhões. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação
Primeiro disco de Elvis Presley – Outro item do músico adquirido em um leilão, em 2015, foi um disco original de seu primeiro álbum, lançado em 1953, pelo valor de US$ 300 mil - cerca de R$ 1,6 milhão. Foto: Divulgação
Guitarra de Jimi Hendrix – Uma guitarra modelo Japanese Sunburst, que pertenceu ao roqueiro, foi leiloada em 2020 por US$ 216 mil, o equivalente a R$ 1,1 milhão. Foto: Divulgação
Lenço de papel usado pela Scarlett Johansson – Isso mesmo que você leu. Em 2008, um lenço de papel usado pela atriz foi leiloado no Ebay por US$ 5,3 mil, o equivalente a R$ 28 mil hoje em dia! Foto: Divulação
Dente de John Lennon – Achou que não teria mais John Lennon nessa lista? Em 2011, um molar do cantor foi comprado por um dentista por cerca de 20 mil libras - algo em torno de R$ 143 mil. Foto: Domínio Público
Ainda falando dos Beatles, o papel com o primeiro contrato assinado pela banda, em 1962, foi vendido em 2019 por 275 mil libras - cerca de R$ 2 milhões. Foto: Divulgação
Tênis de Kanye West – Em 2021, um tênis Nike Air Yeezy 1, do rapper Kanye West, se tornou o calçado mais caro do mundo ao ser arrematado por US$ 1,8 milhão - aproximadamente R$ 9,5 milhões. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação/Sotheby's
Óculos de John Lennon – Sim, ele de novo. Em 2020, o icônico par de óculos do músico foi vendido por US$ 56,8 mil - cerca de R$ 300 mil - em um leilão realizado em Londres. Foto: Reprodução/YouTube
Carro de Janis Joplin – Em 2015, o lendário Porsche 356 usado pela "Rainha do Rock" foi adquirido em um leilão em Nova York por US$ 1,76 milhão, algo próximo de R$ 9,3 milhões! Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação
