Técnica milenar para fabricar maior papel do mundo se tornou Patrimônio Mundial da Unesco; conheça!

Redação Flipar
  • Um desses feitos é o maior papel do mundo, conhecido como Papel Xuan, uma obra-prima de manufatura artesanal com uma tradição milenar.
  • As técnicas empregadas para a produção deste papel são tão complexas que já foram até reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.
  • Ele é fabricado principalmente pela China Xuan Paper Co., empresa fundada em 1954 e responsável por cerca de 80% do papel Xuan usado no mundo.
  • A produção é realizada em Wuxi, cidade na província de Jiangsu, próxima a Xangai, no leste da China.
  • O processo de fabricação do papel demanda mais de um ano. Algumas folhas já chegaram a ser vendidas por até US$ 60 mil em leilões.
  • Por conta das suas fibras longas, a palha de arroz é a principal matéria-prima do Papel Xuan. Elas conferem resistência e flexibilidade à folha.
  • Os trabalhadores iniciam a jornada ainda de madrugada, amarrando, limpando e fervendo toneladas de palha em grandes caldeirões durante horas.
  • Cada caldeirão é capaz de comportar até cerca de 5 mil quilos de palha por vez. Depois de fervido, o material é carregado em cestos de 50 quilos montanha acima.
  • Lá, a palha é exposta ao sol e à chuva por cerca de um ano inteiro para purificar as fibras naturalmente.
  • Após a maturação, a palha é triturada e misturada com polpa de casca e suco de videira de kiwi selvagem (usado como adesivo natural) em proporções precisas, formando a polpa.
  • A fabricação das folhas ocorre em uma sala de mais de 11 metros de comprimento, onde a polpa é distribuída manualmente na água, com a ajuda de varas de bambu, até formar uma superfície uniforme.
  • Em seguida, a folha passa por prensagem com vigas de aço pesadas para retirar água e estabilizar sua estrutura.
  • A etapa mais delicada é a separação das folhas, feita manualmente com extrema cautela para evitar rasgos, o que transformaria a obra-prima em perda total.
  • A secagem final ocorre em uma grande parede de ferro aquecida, seguida de uma inspeção rigorosa.
  • Devido aos padrões de qualidade altíssimos, menos de um terço da produção é aprovada.
  • As folhas aprovadas são cortadas com facas extremamente afiadas, contadas com atenção e embaladas com selos de autenticidade antes de seguir para artistas, colecionadores e instituições.
  • O valor elevado do Papel Xuan reflete a combinação de raridade, o trabalho intensivo que envolve um ano de espera, o risco de perda, o esforço físico e o reconhecimento cultural.
