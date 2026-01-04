Galeria
‘Mar de Plástico’ é visto do espaço; saiba onde fica
É o chamado “Mar de Plástico”, um vasto complexo que cobre 32 mil hectares entre El Ejido e Almería. Foto: Reprodução/YouTube Travel and Share
Ali, são produzidas anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de alimentos, como pimentão, tomate, pepino, melão e melancia. Foto: Reprodução/YouTube DW
Desses, mais da metade é exportada, principalmente para a Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Foto: Reprodução/YouTube DW
A produção movimenta cerca de US$ 5,1 bilhões por ano, representando 40% do PIB da região de Almería. Foto: Reprodução
Além disso, o “Mar de Plástico” gera aproximadamente 100 mil empregos, consolidando-se como a principal atividade econômica local, ao lado do turismo. Foto: Reprodução/YouTube DW
O sucesso agrícola da região de Almería começou no fim do século 19. "De Almería saíam uvas e outros produtos muito cobiçados no Reino Unido porque eram cultivados de forma artesanal, em empresas familiares", explicou à BBC o historiador Andrés Sánchez Picón. Foto: Pexels/Daniel Tanque
Por volta da década de 1950, o governo espanhol precisou encontrar soluções para enfrentar a aridez extrema da região, que tinha chuvas apenas 54 dias por ano. Foto: ANE - Wikimédia Commons
Com investimentos em maquinários e a descoberta de aquíferos subterrâneos, a produção agrícola cresceu significativamente. Foto: Wikimedia Commons/Rubén Hernández perez
Além disso, novas técnicas foram adotadas, como a substituição de vidro por plástico — mais resistente aos ventos locais — e o uso da areia para reter umidade no solo. Foto: Katrien Van crombrugghe/Unsplash
Apesar do "milagre econômico", o modelo gera questões graves. Uma delas é a superexploração da água, já que os aquíferos estão sendo consumidos mais rápido do que podem se recuperar. Foto: Rajesh Balouria/Pixabay
Outro problema é a produção de cerca de 30 mil toneladas de resíduos plásticos por ano, que contribuem para a presença de microplásticos no meio ambiente. Foto: Reprodução/ YouTube DW
Apesar de os produtores afirmarem que reciclam 100% do material, especialistas contestam, apontando falhas no controle dos resíduos. Foto: Reprodução/CBS
No aspecto social, a situação também é contraditória. Embora El Ejido apresente baixo índice de desemprego, é uma das cidades com maior desigualdade da Espanha. Foto: Reprodução
Estima-se que 60% da força de trabalho nas estufas seja composta por migrantes, em grande parte vindos do norte da África. Foto: Reprodução
Muitos vivem em condições precárias, sem contratos formais, sem acesso a moradia adequada, água ou eletricidade, e enfrentam exploração laboral, discriminação e tensões raciais. Foto: Wikimedia Commons/kallerna
Assim, o “Mar de Plástico” é visto ao mesmo tempo como um exemplo de inovação agrícola capaz de alimentar boa parte da Europa e como um modelo de produção intensiva que gera graves impactos sociais e ambientais. Foto: Reprodução/YouTube
Ambientalistas e organizações sociais defendem a necessidade de uma transição para um modelo menos intensivo, mais sustentável e com melhores condições trabalhistas para garantir o futuro da região. Foto: Reprodução