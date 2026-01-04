Galeria
Site elege melhores cidades do mundo para visitar em 2026 com 7 representantes da América do Sul; confira!
O estudo considera apenas centros urbanos com população superior a 1 milhão de habitantes e avalia fatores ligados à qualidade de vida, cultura, economia e projeção internacional. Foto: Erwin Soo/Wikimédia Commons
O desempenho de cada cidade é medido pelo Place Power Score, um índice que reúne estatísticas oficiais, análises de conteúdo publicado por usuários na internet e a opinião de mais de 21 mil entrevistados em 31 países. Foto: Sofia Terzoni por Pixabay
Entre os critérios observados estão a quantidade de parques e áreas verdes, facilidade de deslocamento aéreo, inovação tecnológica, oportunidades relacionadas ao trabalho e ao turismo e qualidade do ar. Foto: dariasophia/Pixabay
No topo da lista aparecem cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio e Madri, todas reconhecidas por políticas urbanas avançadas, infraestrutura eficiente e compromisso com sustentabilidade. Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
Em se tratando de cenário latino-americano, sete cidades apareceram no ranking do "World’s Best Cities". Veja quais! Foto: Imagem de infoisanavia por Pixabay
Medellín, Colômbia (76º lugar) – Medellín é um notável exemplo de transformação urbana e inovação social na América Latina, sendo reconhecida internacionalmente por sua capacidade de reinvenção. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
Ocupa uma posição de destaque por melhorias significativas na qualidade de vida de seus habitantes, impulsionadas por políticas públicas eficazes e investimento em infraestrutura. Foto: Flickr EMBARQ Brasil
Santiago, Chile (75º lugar) – Santiago é valorizada por sua estabilidade econômica e alta qualidade de vida, sendo considerada uma das metrópoles mais seguras e organizadas da América Latina. Foto: Flickr/Gregory L Johnson
A capital chilena também tem desempenhado um papel importante como centro financeiro regional, abrigando empresas globais e investimentos em tecnologia. Foto: Jens Peter Olesen/Pixabay
Lima, Peru (65º lugar) – A capital peruana é reconhecida por sua cultura gastronômica mundialmente celebrada, que se tornou um grande atrativo turístico. Foto: Cristian Loayza/Pexels
A cidade mescla história, visível em seu Centro Histórico (Patrimônio da UNESCO), com modernos distritos como Miraflores, além de ser portal para maravilhas como Machu Picchu. Foto: Jhordy Rojas/Unsplash
Bogotá, Colômbia (51º lugar): Bogotá vem se consolidando como um centro econômico em expansão, com melhorias contínuas em infraestrutura urbana que elevam a qualidade de vida dos cidadãos. Foto: Flickr - Roberto Fresco
Sua reputação internacional também é favorecida pela marca turística da Colômbia, o que vem fazendo Bogotá ser apontada como um polo estratégico para oportunidade de negócios na América Latina. Foto: Enrique Hoyos/Pexels
Rio de Janeiro, Brasil (42º lugar): Quarta cidade latino-americana mais bem colocada no ranking do "World’s Best Cities", o Rio vem mantendo uma forte projeção internacional devido ao seu poder turístico. Foto: ASSY/Pixabay
Buenos Aires, Argentina (39º lugar): A capital argentina é reconhecida por sua rica herança arquitetônica e cultural, com teatros, museus e uma forte tradição literária. Foto: Phillip Capper/Wikimédia Commons
Apesar das instabilidades econômicas, a cidade mantém seu charme histórico e continua sendo um polo de excelência educacional e intelectual na América Latina. Foto: Barbara Zandoval/Unsplash
Cidade do México, México (30º lugar): A capital mexicana, reconhecida por sua poderosa força cultural e história milenar, lidera entre as latino-americanas no ranking. Foto: Pexels/Davis Arenas
Culturalmente, a Cidade do México é repleta de sítios arqueológicos, museus, e conta com uma vibrante cena gastronômica e noturna. Em anos recentes, a metrópole também tem sido um centro financeiro e de inovação. Foto: Pexels/Rafael Guajardo