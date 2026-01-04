Famosos que emagreceram bastante em busca de saúde

Em abril de 2025, ele compartilhou um vídeo no Instagram contando que voltou a engordar por questões emocionais e falou em "luta é diária". Há dois anos, tive um reganho de leve, consegui emagrecer. Aí, ano passado, foi um turbilhão de emoções. Estava engordando, aí perdi minha dog, parei de fumar e engordei quase 19 kg, desses quais já perdi 17 kg", explicou. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques