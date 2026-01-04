Entretenimento
Famosos que emagreceram bastante em busca de saúde
Adele - A cantora britânica passou por uma impressionante transformação física ao emagrecer aproximadamente 45 kg, graças em parte à adesão à chamada dieta Sirtfood. Foto: Reprodução do Instagram @adele e Youtube
Essa estratégia combina restrição calórica com o consumo de alimentos ricos em polifenóis - como chocolate amargo, vinho tinto, frutas vermelhas, couve e suco verde - que ativam proteínas chamadas sirtuínas, as quais auxiliam no metabolismo, na regulação da inflamação e na queima de gordura. Foto: Reprodução do Instagram @adele
André Marques - O ator e apresentador é um dos exemplos mais conhecidos de transformação física no Brasil. Em 2013, ele passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu cerca de 70 quilos. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques e Divulgação
Em abril de 2025, ele compartilhou um vídeo no Instagram contando que voltou a engordar por questões emocionais e falou em "luta é diária". Há dois anos, tive um reganho de leve, consegui emagrecer. Aí, ano passado, foi um turbilhão de emoções. Estava engordando, aí perdi minha dog, parei de fumar e engordei quase 19 kg, desses quais já perdi 17 kg", explicou. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
Antonio Calloni - O ator de grandes papéis na TV e no teatro passou por uma transformação marcante em busca de saúde e bem-estar. Em 2015, ele apareceu com corpo “sarado” e contou ter perdido 20 quilos. Foto: Reprodução do Instagram @antonio_calloni e Divulgação
Em 2024, aos 62 anos, ele contou aos seguidores que mantém a forma com academia e com cuidados alimentares: “Estou comendo menos carne e tendo uma alimentação mais balanceada”. Foto: Reprodução do Instagram @antonio_calloni
Jennifer Hudson - A cantora e atriz estadunidense perdeu cerca de 36 kg após a gravidez, adotando uma abordagem gradual e focada na saúde. Foto: - Reprodução do Instagram @iamjhud e Facebook
Ela recorreu ao programa Vigilantes do Peso, onde aprendeu a controlar porções e a fazer escolhas alimentares mais equilibradas. Hudson enfatizou a importância de estabelecer expectativas realistas e avançar "um passo por vez", especialmente após o nascimento de seu filho, para ser uma mãe mais ativa e saudável. Foto: Reprodução do Instagram @iamjhud
Jojo Todynho - A cantora passou por uma significativa transformação física, perdendo 86 kg após a realização de uma cirurgia bariátrica em 2023. Foto: Reprodução do Instagram @jojotodynho
Além disso, Jojo passou por procedimentos estéticos, como lifting nas pernas e abdominoplastia, para remover o excesso de pele resultante da perda de peso. Foto: Reprodução do Instagram @jojotodynho
Leandro Hassum - Em março de 2025, o ator e humorista celebrou a perda de 17 kg ao retomar uma rotina saudável após o ganho de peso durante a pandemia. Ele compartilhou sua conquista nas redes sociais, exibindo os músculos e destacando que a luta contra a obesidade é diária. Foto: Reprodução do Instagram @leandrohassum
Hassum já havia realizado uma cirurgia bariátrica em 2014, que o ajudou a perder 63 kg inicialmente. Recentemente, ele enfatizou a importância de buscar ajuda profissional e manter a disciplina para alcançar e manter a saúde desejada. Foto: Reprodução do Instagram @leandrohassum
Maiara - A cantora, da dupla com Maraisa, perdeu cerca de 30 kg após realizar uma cirurgia bariátrica e adotar uma rotina de alimentação saudável e exercícios físicos. Ela também passou por procedimentos estéticos, como a troca das próteses de silicone. Foto: Reprodução do Instagram @maiara e Reprodução de Youtube
A cantora sertaneja já compartilhou sua jornada nas redes sociais, destacando a importância de se amar e se aceitar, independentemente dos padrões impostos pela sociedade. Ela enfatizou que a mudança foi motivada pelo desejo de melhorar a autoestima e a qualidade de vida. Foto: Reprodução do Instagram @maiara
Zach Galifianakis - Em 2017, o ator surpreendeu ao aparecer visivelmente mais magro no tapete vermelho do Emmy. Ele revelou que a principal mudança em sua rotina foi a eliminação do consumo de álcool, especialmente bebidas como vodka com salsichas, que ele descreveu como "deliciosas, mas ruins para a saúde". Foto: Reprodução do X @DailyMailCeleb
Além disso, Galifianakis mencionou na época que começou a caminhar mais, o que contribuiu significativamente para sua perda de peso. Foto: Reprodução do X @MensFitnessX
Solange Almeida - A cantora ícone da música nordestina passou por uma significativa transformação física ao perder mais de 50 kg após realizar uma cirurgia bariátrica em 2008. Ela compartilhou que, antes da cirurgia, enfrentava problemas de saúde como esteatose hepática, hipertensão arterial e colesterol elevado. Foto: Reprodução do Facebook
Após a operação, Solange se dedicou a uma rotina de exercícios e alimentação equilibrada, além de realizar procedimentos estéticos para remover o excesso de pele. Foto: Reprodução do Instagram @solangealmeida
Solange Couto, - Em 2013, a atriz, então com 56 anos, decidiu realizar uma cirurgia de redução do estômago, conseguindo eliminar cerca de 40 quilos e passar do manequim 54 para o 42 em apenas dois meses. Foto: Reprodução do Instagram @solangecouto e Divulgação
A mudança, segundo ela, tinha um propósito duplo: cuidar da própria saúde e ter mais energia para acompanhar o filho Benjamim, que tinha pouco mais de um ano. Solange revelou que aproveitou a oportunidade de tratar a vesícula para também reduzir o estômago, encerrando o ciclo de dietas rigorosas que a limitavam. Foto: Reprodução do Instagram @solangecouto