Notícias
Mistérios da humanidade que nunca foram desvendados e dificilmente serão
-
“The Hum”: O fenômeno conhecido como “O Zumbido” (em tradução livre) é um som específico, de baixa frequência e constante que algumas pessoas afirmam ouvir em várias partes do mundo. Foto: Joe por Pixabay
-
Embora o som seja imperceptível para a maioria das pessoas, alguns indivíduos relatam uma sensação de desconforto e perturbação ao ouvi-lo. Foto: Anja por Pixabay
-
Apesar de várias tentativas, os pesquisadores ainda não conseguiram determinar uma causa definitiva para o "The Hum" e muitos dos relatos são considerados como possíveis efeitos psicológicos ou neurológicos. Foto: Janusz Walczak por Pixabay
-
Manuscrito Voynich: Trata-se de um livro misterioso e enigmático que tem intrigado historiadores, criptógrafos e linguistas há mais de um século. São 240 páginas de um alfabeto desconhecido e cheio de desenhos enigmáticos de plantas, animais e símbolos astrológicos. Foto: domínio público
-
-
Várias teorias foram propostas sobre sua finalidade e conteúdo, mas nenhuma delas foi confirmada. Alguns acreditam que o livro seja um tratado médico, enquanto outros acreditam que seja um livro de magia ou alquimia. Foto: Domínio público
-
O alfabeto utilizado no livro consiste em caracteres únicos que nunca foram encontrados em nenhum outro idioma conhecido. Muitos criptógrafos e linguistas já tentaram decifrá-lo, mas nenhum obteve sucesso até agora. Foto: domínio público
-
Triângulo das Bermudas: Trata-se de uma região de aproximadamente 500 mil km² no oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, que ficou famosa por supostamente ser responsável pelo desaparecimento de dezenas de navios e aviões ao longo dos anos. Foto: wikimedia commons Danilo94
-
-
Muitas teorias foram propostas para explicar esses desaparecimentos, incluindo atividades paranormais, erros humanos, fenômenos naturais incomuns, como tempestades ou correntes oceânicas, e até mesmo atividades alienígenas. Foto: Gianluca por Pixabay
-
Cientistas e pesquisadores continuam a estudar a área em busca de respostas e explicações para os desaparecimentos, e muitos acreditam que a maioria dos incidentes pode ser explicada por causas naturais ou falhas mecânicas. Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
-
A Inscrição de Shugborough: A Inscrição de Shugborough é uma série de letras estranhas esculpidas em uma pedra na propriedade de Shugborough Hall, em Staffordshire, Inglaterra. Foto: wikimedia commons Daderot
-
-
A inscrição é composta por dez letras: "DOUOSVAVVM". Criptógrafos e historiadores vêm tentando decifrar o código por mais de 200 anos, mas nunca conseguiram. Tem quem acredite que a inscrição esteja relacionada à Ordem dos Cavaleiros Templários, a tesouros piratas ou ao Santo Graal. Foto: wikimedia commons Mike Peel
-
Rongorongo: É um sistema de escrita misterioso descoberto na Ilha de Páscoa, que fica no Oceano Pacífico. O sistema é composto por uma série de símbolos esculpidos em tábuas de madeira. É considerado um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo. Foto: wikimedia commons Penarc
-
Muitas teorias foram propostas sobre o significado dos símbolos, incluindo que eles representam uma língua perdida, um calendário, um sistema de contagem ou um registro de eventos históricos. Foto: wikimedia commons Dennis Jarvis
-
-
Stonehenge: Embora os pesquisadores ainda não tenham certeza da finalidade original do monumento, muitos acreditam que o Stonehenge tenha sido construído como um local religioso ou cerimonial. Foto: K. Mitch Hodge/Unsplash
-
O círculo de pedras foi construído há mais de 5 mil anos e fica localizado no sul da Inglaterra. O local ficou tão famoso que se tornou um ponto turístico ao longo dos anos. Foto: wikimedia commons Tristan J. Wilson
-
"O mistério dos pés de British Columbia": Imagina dezenas de pés humanos, dentro de sapatos, encontrados ao longo dos anos na costa do mesmo lago? Pois é exatamente isso que acontece em uma região do Canadá, desde 2007. Foto: Jess Barnett Unsplash
-
-
Embora os investigadores tenham descoberto várias pistas sobre as identidades das pessoas e como seus pés foram separados dos corpos, as origens dos acontecimentos continuam sendo um mistério. Foto: yangbeiyao yu Unsplash
-
Algumas teorias propõem que os eventos podem estar relacionados com desastres de barcos ou com mortes de imigrantes clandestinos que tentaram atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Que loucura! Foto: Nick Saxby Unsplash
-
Linhas de Nazca: As linhas de Nazca são um conjunto de figuras geométricas e desenhos gigantes, criado entre os anos 500 a.C. e 500 d.C., que se estendem por cerca de 80 quilômetros na região de Nazca, no Peru. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
-
-
As linhas foram descobertas em 1930, e consistem em mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
-
As figuras são tão grandes que só podem ser vistas do alto, o que tem levantado a questão sobre como a cultura pré-inca foi capaz de criá-las com tamanha precisão e complexidade. Foto: wikimedia commons Diego Delso
-
As linhas de Nazca são consideradas Patrimônio Mundial pela UNESCO, e têm sido alvo de controvérsia por conta do turismo excessivo e da degradação ambiental. O governo peruano tem trabalhado para proteger as linhas e incentivar o turismo sustentável na região. Foto: Wikimedia Commons/Eduardo Araujo Ribeiro
-
-
Algumas teorias dão conta de que as linhas foram criadas para fins religiosos ou cerimoniais, enquanto outras sugerem que elas formavam um sistema de irrigação ou um calendário astronômico. A verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo para que serviam os desenhos. Foto: wikimedia commons Pierre André Leclercq