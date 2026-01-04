Braille: sistema nasceu graças à perseverança de um jovem francês

Em 1824, Louis apresentou sua primeira versão do sistema que levaria seu nome. Ele reduziu as células táteis para seis pontos organizados em duas colunas de três, o que permitia uma leitura muito mais rápida e uma escrita mais intuitiva. Cada combinação desses pontos poderia representar letras, acentos, pontuação e sinais matemáticos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production