Histórias de poder envolvem Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

São Miguel é o Príncipe que luta contra o mal. Conhecido como protetor da fé e da Igreja, São Miguel é conhecido pelo poder da Intercessão e é venerado em todos os cantos do mundo. Seu nome significa “Quem é como Deus?”. Diversos santuários e catedrais lhe são dedicados. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay