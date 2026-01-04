Assine
Bronx: conheça história e atrações do multicultural distrito de Nova York

RF
Redação Flipar
  • Embora hoje seja amplamente reconhecido por sua cena cultural pulsante e por ter sido o berço de movimentos artísticos de impacto global, sua história tem início muito antes da modernidade.
    Embora hoje seja amplamente reconhecido por sua cena cultural pulsante e por ter sido o berço de movimentos artísticos de impacto global, sua história tem início muito antes da modernidade. Foto: Reprodução do Flickr Leonardo
  • Em 1639, o sueco Jonas Bronck se estabeleceu na região com uma fazenda, e o rio ao lado de sua propriedade passou a ser conhecido como Bronck’s River - nome que, por extensão, acabou batizando o distrito inteiro.
    Em 1639, o sueco Jonas Bronck se estabeleceu na região com uma fazenda, e o rio ao lado de sua propriedade passou a ser conhecido como Bronck’s River - nome que, por extensão, acabou batizando o distrito inteiro. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Durante o século 19, o Bronx passou de uma área predominantemente rural para um território em acelerada urbanização. A construção de pontes e ferrovias aproximou o distrito de Manhattan, impulsionando sua integração ao restante da metrópole.
    Durante o século 19, o Bronx passou de uma área predominantemente rural para um território em acelerada urbanização. A construção de pontes e ferrovias aproximou o distrito de Manhattan, impulsionando sua integração ao restante da metrópole. Foto: Sfoskett/Wikimédia Commons
  • Com a chegada de imigrantes vindos da Irlanda, Alemanha, Itália e do leste europeu, a região rapidamente se diversificou, recebendo posteriormente ondas significativas de porto-riquenhos, dominicanos, afro-americanos e comunidades caribenhas.
    Com a chegada de imigrantes vindos da Irlanda, Alemanha, Itália e do leste europeu, a região rapidamente se diversificou, recebendo posteriormente ondas significativas de porto-riquenhos, dominicanos, afro-americanos e comunidades caribenhas. Foto: Bebo2good1/Wikimédia Commons
  • Essa pluralidade é uma das características centrais da identidade do Bronx: um lugar onde diferentes culturas se entrelaçam e convivem, refletindo-se na gastronomia, na música, na arte e no cotidiano do distrito.
    Essa pluralidade é uma das características centrais da identidade do Bronx: um lugar onde diferentes culturas se entrelaçam e convivem, refletindo-se na gastronomia, na música, na arte e no cotidiano do distrito. Foto: Reprodução do Flickr Núria Vilà
  • O auge da urbanização no início do século 20 trouxe prosperidade, mas também desafios. Edifícios residenciais se multiplicaram, o sistema de metrô expandiu-se até o distrito e bairros inteiros ganharam vida.
    O auge da urbanização no início do século 20 trouxe prosperidade, mas também desafios. Edifícios residenciais se multiplicaram, o sistema de metrô expandiu-se até o distrito e bairros inteiros ganharam vida. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Nos anos 1970, jovens do Bronx, especialmente nos bairros do South Bronx, criaram uma forma de expressão que unia música, dança e arte urbana, dando origem ao hip-hop, um movimento que hoje é um fenômeno global.
    Nos anos 1970, jovens do Bronx, especialmente nos bairros do South Bronx, criaram uma forma de expressão que unia música, dança e arte urbana, dando origem ao hip-hop, um movimento que hoje é um fenômeno global. Foto: MikaV/Wikimedia Commons
  • Além de seu impacto cultural, o Bronx abriga importantes instituições e atrações turísticas. O Zoológico do Bronx, um dos maiores zoológicos urbanos do mundo, é um dos grandes orgulhos locais, oferecendo uma impressionante variedade de espécies e programas de conservação reconhecidos internacionalmente.
    Além de seu impacto cultural, o Bronx abriga importantes instituições e atrações turísticas. O Zoológico do Bronx, um dos maiores zoológicos urbanos do mundo, é um dos grandes orgulhos locais, oferecendo uma impressionante variedade de espécies e programas de conservação reconhecidos internacionalmente. Foto: Postdlf/Wikimédia Commons
  • Nas proximidades fica o New York Botanical Garden, um vasto jardim botânico que preserva milhares de espécies de plantas e ainda realiza exposições e pesquisas científicas.
    Nas proximidades fica o New York Botanical Garden, um vasto jardim botânico que preserva milhares de espécies de plantas e ainda realiza exposições e pesquisas científicas. Foto: King of Hearts/Wikimedia Commons
  • Outro destaque é o Yankee Stadium, casa do New York Yankees, um dos times mais famosos da história do beisebol. Assistir a uma partida ali é mais do que um evento esportivo, é participar de um ritual profundamente enraizado na cultura americana.
    Outro destaque é o Yankee Stadium, casa do New York Yankees, um dos times mais famosos da história do beisebol. Assistir a uma partida ali é mais do que um evento esportivo, é participar de um ritual profundamente enraizado na cultura americana. Foto: Matt Boulton/Wikimédia Commons
  • O distrito também reserva espaços para quem busca arte e memória. O Museu de Artes do Bronx é um importante centro de arte contemporânea, frequentemente destacando artistas de comunidades sub-representadas.
    O distrito também reserva espaços para quem busca arte e memória. O Museu de Artes do Bronx é um importante centro de arte contemporânea, frequentemente destacando artistas de comunidades sub-representadas. Foto: im. henderson/Wikimédia Commons
  • Já o Grand Concourse, uma das avenidas mais emblemáticas do Bronx, apresenta uma impressionante coleção de prédios no estilo art déco, testemunhos arquitetônicos da efervescência do início do século 20.
    Já o Grand Concourse, uma das avenidas mais emblemáticas do Bronx, apresenta uma impressionante coleção de prédios no estilo art déco, testemunhos arquitetônicos da efervescência do início do século 20. Foto: Gryffindo/Wikimédia Commons
  • A área da Avenida Arthur, por sua vez, é conhecida como a verdadeira “Little Italy” (
    A área da Avenida Arthur, por sua vez, é conhecida como a verdadeira “Little Italy” ("Pequena Itália") de Nova York, preservando padarias e restaurantes tradicionais italianos que resistem há gerações. Foto: Point00000/Wikimédia Commons
  • Nos últimos anos, o Bronx tem passado por um processo de revitalização, com investimentos em parques, áreas públicas e habitação.
    Nos últimos anos, o Bronx tem passado por um processo de revitalização, com investimentos em parques, áreas públicas e habitação. Foto: Dave Johnson /Wikimédia Commons
  • O icônico Rio Bronx foi alvo de projetos de recuperação ambiental, devolvendo à população espaços ao ar livre que haviam sido degradados ao longo do tempo.
    O icônico Rio Bronx foi alvo de projetos de recuperação ambiental, devolvendo à população espaços ao ar livre que haviam sido degradados ao longo do tempo. Foto: Ajay Tallam/Wikimédia Commons
  • O distrito também vive um florescimento gastronômico, com restaurantes que celebram a diversidade cultural da região - da comida latina à caribenha, da italiana à africana.
    O distrito também vive um florescimento gastronômico, com restaurantes que celebram a diversidade cultural da região - da comida latina à caribenha, da italiana à africana. Foto: Reprodução do Youtube
  • Repleto de história, resiliência e criatividade, o Bronx é um distrito que desafia estereótipos e se reinventa continuamente.
    Repleto de história, resiliência e criatividade, o Bronx é um distrito que desafia estereótipos e se reinventa continuamente. Foto: Imagem por Pixabay
