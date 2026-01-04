Assine
Ilha que afundou no litoral brasileiro tinha tamanho da Islândia

RF
Redação Flipar
  • A região, conhecida como
    A região, conhecida como "Elevação Grande Rio", está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira. Foto: NOAA Digital Atlas / domínio público
  • Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.
    Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área. Foto: Jeremy Bishop Unsplash
  • Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio.
    Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio. Foto: flickr Marinha do Brasil
  • Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais.
    Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais. Foto: Tim Johnson/Unsplash
  • Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais.
    Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
  • Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d'água.
    Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d'água. Foto: Sonja por Pixabay
  • Esse tipo de solo normalmente se desenvolve em condições ao ar livre, onde há calor e umidade tropicais.
    Esse tipo de solo normalmente se desenvolve em condições ao ar livre, onde há calor e umidade tropicais. Foto: Clay Banks Unsplash
  • Há aproximadamente 80 milhões de anos, a Elevação Grande Rio começou a se formar devido a intensas atividades vulcânicas sob a dorsal meso-oceânica do Atlântico Sul.
    Há aproximadamente 80 milhões de anos, a Elevação Grande Rio começou a se formar devido a intensas atividades vulcânicas sob a dorsal meso-oceânica do Atlântico Sul. Foto: reprodução
  • Com o tempo, o vulcanismo diminuiu, e o planalto começou a se mover para o oeste, afundando gradualmente.
    Com o tempo, o vulcanismo diminuiu, e o planalto começou a se mover para o oeste, afundando gradualmente. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
  • Cerca de 40 milhões de anos atrás, houve um último período de atividade vulcânica na parte oeste da elevação. Foi nessa região, onde a lava se solidificou, que os cientistas descobriram a argila vermelha.
    Cerca de 40 milhões de anos atrás, houve um último período de atividade vulcânica na parte oeste da elevação. Foi nessa região, onde a lava se solidificou, que os cientistas descobriram a argila vermelha. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
  • Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018.
    Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018. Foto: wikimedia commons Evolt
  • Durante essa viagem, eles usaram um sonar para mapear o fundo do mar na elevação com o intuito de estudar crostas de ferromanganês ricas em minerais que podem ser encontradas na superfície.
    Durante essa viagem, eles usaram um sonar para mapear o fundo do mar na elevação com o intuito de estudar crostas de ferromanganês ricas em minerais que podem ser encontradas na superfície. Foto: reprodução
  • O estudo revelou uma grande fenda de aproximadamente 30 quilÃŽmetros de extensÃ£o que corta a elevaÃ§Ã£o, alÃ©m de plataformas formadas pelas ondas e cascatas submersas.
    O estudo revelou uma grande fenda de aproximadamente 30 quilÃŽmetros de extensÃ£o que corta a elevaÃ§Ã£o, alÃ©m de plataformas formadas pelas ondas e cascatas submersas. Foto: reproduÃ§Ã£o
  • Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional.
    Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional. Foto: reprodução
  • Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio.
    Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio. Foto: Domínio Público
  • Amostras coletadas nessa região na década de 1980 já sugeriam a ideia de que essa parte da elevação já esteve acima da água.
    Amostras coletadas nessa região na década de 1980 já sugeriam a ideia de que essa parte da elevação já esteve acima da água. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
  • Além de ser interessante historicamente falando, a descoberta também tem um valor econômico importante por causa do ferromanganês encontrado na região.
    Além de ser interessante historicamente falando, a descoberta também tem um valor econômico importante por causa do ferromanganês encontrado na região. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
