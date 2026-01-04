Assine
Saiba o que faz de Chefchaouen, no Marrocos, a 'cidade mais azul do planeta'

    Conhecida mundialmente como “a cidade azul do Marrocos” - e, para muitos viajantes, “a cidade mais azul do mundo” -, ela encanta por sua estética singular, pela atmosfera tranquila e pela riqueza cultural preservada ao longo dos séculos. Foto: Imagem de StudentenBiene por Pixabay
    Fundada em 1471 como uma fortaleza para defender a região de invasões portuguesas, a cidade cresceu ao redor da Kasbah original e mantém, até hoje, características arquitetônicas que remetem à influência mourisca e andaluza. Foto: Imagem de 3inOne por Pixabay
    Na cidade, o visitante se depara com um labirinto de vielas estreitas que se revelam em camadas, guiando o olhar por portas arredondadas, arcos decorados e escadarias sinuosas coloridas em tons que variam do azul anil ao azul celeste. Foto: Imagem de Sarah Lötscher por Pixabay
    A origem dessa tradição cromática é motivo de discussão. Algumas versões afirmam que refugiados judeus, que chegaram à região no século 15 após a expulsão da Península Ibérica, introduziram o uso do azul para simbolizar o céu e a proximidade divina. Foto: Imagens por Pixabay
    Outras explicações atribuem a cor ao propósito de manter os ambientes mais frescos ou mesmo de afastar insetos. Independentemente da motivação, o efeito é tão marcante que transformou a cidade em um fenômeno visual único no Marrocos. Foto: Imagem de jaouad Elhassani por Pixabay
    A experiência de passear por Chefchaouen é marcada pelo estímulo à contemplação. Nas manhãs, moradores lavam as escadarias, artistas expõem seus quadros inspirados na paleta azul e artesãos organizam tecidos e cerâmicas nas portas de suas lojas. Foto: El Pantera/Wikimédia Commons
    À tarde, o movimento se concentra na praça Uta el-Hammam, o coração da cidade antiga, onde cafés e restaurantes oferecem uma vista privilegiada da mescla entre tradição e cotidiano. Foto: Emilien Lebourgeois/Wikimédia Commons
    Sentar-se ali para observar o fluxo de moradores e viajantes, enquanto se saboreia um chá de hortelã ou um prato típico como o tajine, é parte essencial da experiência local. Foto: Fshaidar/Wikimédia Commons
    A Kasbah, fortaleza do século 15 que marca o centro histórico, é outro ponto que atrai a atenção dos visitantes. Rodeada por jardins em estilo andaluz, ela abriga um museu etnográfico com peças que retratam a cultura amazigue (berbere) e árabe da região, além de objetos históricos que ajudam a contar a trajetória da cidade. Foto: - Nora el gargari/Wikimédia Commons
    Do alto da torre da Kasbah, é possível apreciar a geometria de telhados, pátios e ruas azuis que se estendem pelos declives da montanha, uma das vistas mais impressionantes de Chefchaouen. Foto: Gabriel Rodríguez/Wikimédia Commons
    A natureza ao redor também desempenha um papel importante no encanto do destino. As trilhas que partem da cidade conduzem a mirantes e áreas naturais como a Ras El-Maa, uma pequena queda d’água que se tornou refúgio para quem busca um respiro após subir as ladeiras íngremes. Foto: Badrbina1/Wikimédia Commons
    A região do Rif oferece rotas para caminhadas mais longas, incluindo caminhos que levam ao Parque Nacional de Talassemtane, famoso por suas florestas de cedros e pelas formações rochosas dramáticas. Foto: YoTuT/Wikimédia Commons
    Para os mais aventureiros, a subida ao monte Jebel el-Kalaa garante uma panorama arrebatador da cidade azul em contraste com as montanhas. Foto: William John Gauthier/Wikimédia Commons
    Com o crescimento rápido do turismo nas últimas décadas, Chefchaouen passou por mudanças significativas. Hotéis boutique, pousadas familiares e novos restaurantes surgiram em ritmo acelerado, impulsionando a economia local. Foto: Reprodução do Youtube Canal Próxima Parada?
    Mesmo assim, muitos moradores lutam para preservar tradições que diferenciam a cidade, como a produção de tapetes artesanais, peças bordadas e itens de lã, além de métodos culinários transmitidos de geração em geração. Foto: Reprodução do Flickr Ruben Mediavilla
    Há também um debate crescente sobre sustentabilidade, já que a popularidade do destino exige atenção especial para evitar impactos negativos no cotidiano dos moradores e na infraestrutura urbana. Foto: Reprodução do Flickr Michele
    Apesar desses desafios, Chefchaouen mantém seu magnetismo intacto. Parte de seu encanto está justamente na combinação entre espiritualidade, história e estética: uma cidade pequena, com cerca de 45 mil habitantes, mas repleta de alma, que oferece tanto tranquilidade quanto estímulos visuais. Foto: Reprodução do Flickr Philippe
