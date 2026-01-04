Já fez ou faria hipnose? Veja famosos que buscaram o tratamento

A hipnose é uma técnica que foi sendo aprimorada desde que o médico britânico James Braid (1795-1860) introduziu o conceito de tratamento que levou esse nome por causa do Deus grego do sono - Hipnos. Como as pessoas não dormem durante a hipnose, tentou-se trocar o nome, mas ele já estava consagrado. Foto: Edwin Cooking - Domínio Público