Notícias
Mulheres que já estamparam moedas oficiais nos Estados Unidos
-
A americana Maya Angelou (1928-2014) foi escritora, poetisa, ativista, professora, atriz da Broadway, dançarina e a primeira condutora negra de bondes em São Francisco. Foto: Clinton Library - Domínio público
-
Em 1969, chamou atenção do mundo ao publicar sua autobiografia "Eu sei por que o pássaro canta na gaiola", na qual revelou como o racismo nos Estados Unidos marcou sua vida - assunto central de toda a sua obra. Foto: Divulgação/ Amazon
-
Em 1993, Maya tornou-se a primeira mulher negra a escrever e declamar um poema na posse de um presidente (no caso, Bill Clinton). Foto: Reprodução/ TV Globo
-
Maya foi amiga de Martin Luther King Jr e Malcolm X, líderes de movimentos negros. Mais para o fim da vida, foi professora de História Americana na Wake Forest University, na Carolina do Norte, e fez palestras. Foto: Elon University - wikimedia commons
-
-
Ela morreu em 28/5/2014, aos 86 anos, deixando mais de 30 livros. Maya tornou-se a primeira mulher negra a estampar uma moeda de dólar americano. Foto: York College - wikimedia commons
-
A moeda de Maya Angelou foi a primeira da série "Proeminent American Women", que celebrou nomes femininos com papel relevante na história do país. A de Maya entrou em circulação em 7 de fevereiro de 2022. Foto: Repodução TV Globo
-
A homenageada seguinte foi a física e astronauta Sally Ride, cuja moeda passou a circular em 22 de março de 2022 . Foto: Divulgação Casa da Moeda
-
-
Sally Ride (1951-2012) foi a primeira americana a ir ao espaço, em 1983. E a terceira no mundo, atrás das soviéticas Valentina Tereshkova (1963) e Svetlana Savitskaya (1982). Foto: NASA - Domínio público
-
No dia 14 de junho de 2022 foi a vez do lançamento da moeda que lembra Wilma Mankiller. Foto: Divulgação Casa da Moeda
-
Wilma Mankiller (1945-2010) foi a a primeira mulher a chefiar a chamada naÃ§Ã£o Cherokee, a maior das trÃªs tribos nativas reconhecidas pelo governo americano. Foto: Philkon - wikimedia commons
-
-
Em seguida, foi lançada a moeda estampada com a imagem de Nina Otero-Warren, no dia 16 de agosto de 2022 . Foto: Divulgação Casa da Moeda
-
Nina Otero-Warren (1881-1965) liderou o movimento pelo direito ao voto das mulheres, principalmente de origem hispânica como ela. Foto: Domínio público
-
Em 25 de outubro de 2022 , as moedas receberam o rosto de Anna May Wong. Foto: Divulgação Casa da Moeda
-
-
Anna May Wong (1905-1961) foi a primeira atriz de origem chinesa a estrelar filmes de Hollywood. Ela teve longa carreira, iniciada aos 14 anos e encerrada apenas por sua morte, de enfarte, em casa. Foto: Carl van Vechten - Domínio Público
-
As moedas foram cunhadas nas cidades de Filadélfia, na Pensilvânia, e Denver, no Colorado. Foto: Reprodução / Google Maps Street View
-
Educadores aproveitaram a novidade para ensinar às crianças a importância de figuras emblemáticas na história dos Estados Unidos. Foto: Reprodução TV Globo
-
-
Em uma escola no bairro do Harlem, em Nova York, a moeda com Maya Angelou virou tema de debate e gincana: os estudantes que levara a nova moeda puderam escolher um livro na biblioteca como prêmio. Foto: Reprodução TV Globo
-
Associando o uso de moedas populares ao currículo nas escolas, professores levaram as mensagens dessas grandes mulheres aos estudantes, numa forma criativa de ensino e de aprendizado. Foto: Divulgação