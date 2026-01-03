Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Goiaba alia valor nutricional, versatilidade e força econômica no Brasil

RF
Redação Flipar
  • A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.
    A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais. Foto: Pixabay
  • No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
    No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Foto: Pixabay
  • Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.
    Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares. Foto: Pixabay
  • Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.
    Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto. Foto: Pixabay
  • O nome
    O nome "goiaba" vem do tupi "coyhaba", que significa "sementes juntas-amontoadas-aglomeradas". A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta. Foto: Pixabay
  • Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.
    Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias. Foto: Pixabay
  • É o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava, da família Myrtaceae, originária da América tropical. Assim, ele é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com superfície lisa ou irregular, de cerca de oito centímetros de diâmetro.
    É o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava, da família Myrtaceae, originária da América tropical. Assim, ele é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com superfície lisa ou irregular, de cerca de oito centímetros de diâmetro. Foto: Pixabay
  • Existem inúmeras variedades de goiabas. As duas mais comuns são a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-esverdeado pálido, e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado.
    Existem inúmeras variedades de goiabas. As duas mais comuns são a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-esverdeado pálido, e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado. Foto: Pixabay
  • A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último.
    A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Essa fruta oferece diversos benefÃ­cios para a saÃºde, como fortalecer o sistema imunolÃ³gico devido Ã  alta concentraÃ§Ã£o de vitamina C, Ela melhora a digestÃ£o e auxilia no combate Ã  diarreia por suas propriedades adstringentes e antioxidantes.
    Essa fruta oferece diversos benefÃ­cios para a saÃºde, como fortalecer o sistema imunolÃ³gico devido Ã  alta concentraÃ§Ã£o de vitamina C, Ela melhora a digestÃ£o e auxilia no combate Ã  diarreia por suas propriedades adstringentes e antioxidantes. Foto: Imagem gerada por i.a
  • AlÃ©m disso, a fruta Ã© rica em licopeno, um antioxidante que pode proteger contra o cÃ¢ncer de prÃ³stata e outros tipos desta doenÃ§a.
    AlÃ©m disso, a fruta Ã© rica em licopeno, um antioxidante que pode proteger contra o cÃ¢ncer de prÃ³stata e outros tipos desta doenÃ§a. Foto: Pixabay
  • É uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças como resfriados e gripes.
    É uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças como resfriados e gripes. Foto: Pixabay
  • Ela também é uma fruta de baixa caloria e de fácil satisfação do apetite, o que pode auxiliar em dietas para perda de peso. Pode ser consumida também na forma líquida, como um refrescante e saboroso suco, sobretudo em dias de verão.
    Ela também é uma fruta de baixa caloria e de fácil satisfação do apetite, o que pode auxiliar em dietas para perda de peso. Pode ser consumida também na forma líquida, como um refrescante e saboroso suco, sobretudo em dias de verão. Foto: Pixabay
  • A goiaba é rica em potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração. O chá com a casca desta fruta é uma bebida natural rica em antioxidantes e outros nutrientes, que pode trazer diversos benefícios à saúde.
    A goiaba é rica em potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração. O chá com a casca desta fruta é uma bebida natural rica em antioxidantes e outros nutrientes, que pode trazer diversos benefícios à saúde. Foto:
  • As vitaminas B3 e B6 presentes na goiaba, juntamente com o potássio, podem contribuir para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, a função cognitiva e a memória. Ela pode ser preparada também em forma de geleia, como acompanhamento.
    As vitaminas B3 e B6 presentes na goiaba, juntamente com o potássio, podem contribuir para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, a função cognitiva e a memória. Ela pode ser preparada também em forma de geleia, como acompanhamento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Assim, alguns estudos indicam que o extrato de goiaba proveniente das suas folhas pode ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas capazes de aliviar a dor e o mal estar.
    Assim, alguns estudos indicam que o extrato de goiaba proveniente das suas folhas pode ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas capazes de aliviar a dor e o mal estar. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A goiaba é uma fruta rica em fibras que ajuda a regular o açúcar no sangue. Além de que as folhas desse fruto são ricas em polifenóis e triterpenos, compostos que ajudam a modular o metabolismo do glicogênio.
    A goiaba é uma fruta rica em fibras que ajuda a regular o açúcar no sangue. Além de que as folhas desse fruto são ricas em polifenóis e triterpenos, compostos que ajudam a modular o metabolismo do glicogênio. Foto: Instagram @casadaempada
  • Nesse sentido, a goiaba é utilizada em diversas preparações, como geleias, doces, sucos, sorvetes, recheios de bolos e tortas, além de ser consumida fresca.
    Nesse sentido, a goiaba é utilizada em diversas preparações, como geleias, doces, sucos, sorvetes, recheios de bolos e tortas, além de ser consumida fresca. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A goiabada é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar, podendo ser encontrada em diversas formas, como em barras, geleias ou pedaços.
    A goiabada é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar, podendo ser encontrada em diversas formas, como em barras, geleias ou pedaços. Foto: wikimedia commons voton
  • Casadinho é um doce popular, geralmente composto por dois biscoitos unidos por um recheio doce, como compota, goiabada, doce de leite ou geleia.
    Casadinho é um doce popular, geralmente composto por dois biscoitos unidos por um recheio doce, como compota, goiabada, doce de leite ou geleia. Foto:
  • O nome popular da combinação entre queijo e goiabada faz alusão à clássica peça de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, de 1597. O queijo teria relação com Romeu, e a goiabada representaria Julieta, que formaram o casal protagonista da obra.
    O nome popular da combinação entre queijo e goiabada faz alusão à clássica peça de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, de 1597. O queijo teria relação com Romeu, e a goiabada representaria Julieta, que formaram o casal protagonista da obra. Foto: Reodução do site jornalgoias.com.br
  • A goiabada pode aparecer em receitas doces e salgadas, o que mostra a versatilidade desta fruta na culinária. Diante disso, o alto teor de pectina desta fruta a torna ideal para a produção de geleias, doces, compotas e marmeladas.
    A goiabada pode aparecer em receitas doces e salgadas, o que mostra a versatilidade desta fruta na culinária. Diante disso, o alto teor de pectina desta fruta a torna ideal para a produção de geleias, doces, compotas e marmeladas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O chá da folha da goiaba, em bochechos e gargarejos, é usado para inflamações da boca e da garganta ou em lavagens de úlceras e na leucorreia.
    O chá da folha da goiaba, em bochechos e gargarejos, é usado para inflamações da boca e da garganta ou em lavagens de úlceras e na leucorreia. Foto: Imagem gerada por i.a.
  • Curiosamente, algumas moscas utilizam a goiaba como depósito de seus ovos. As larvas dessas moscas são popularmente chamadas de bicho-da-goiaba.
    Curiosamente, algumas moscas utilizam a goiaba como depósito de seus ovos. As larvas dessas moscas são popularmente chamadas de bicho-da-goiaba. Foto: Pixabay/MYCCF
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay