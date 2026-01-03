Assine
Galeria

À beira da morte: Homem engole 39 moedas e 37 ímãs

RF
Redação Flipar
  • O caso inusitado aconteceu em Déli, capital da Índia e a segunda cidade mais populosa do país, só atrás de Mumbai.
    O caso inusitado aconteceu em Déli, capital da Índia e a segunda cidade mais populosa do país, só atrás de Mumbai. Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimédia Commons
  • O homem alegou que ingeriu os objetos porque o “zinco poderia ajudar na musculação”. Antes do procedimento, o jovem estava vomitando e sentindo dor abdominal por 20 dias seguidos e nem conseguia mais comer.
    O homem alegou que ingeriu os objetos porque o “zinco poderia ajudar na musculação”. Antes do procedimento, o jovem estava vomitando e sentindo dor abdominal por 20 dias seguidos e nem conseguia mais comer. Foto: Freepik
  • Segundo a imprensa local, os médicos do Hospital Sir Ganga Ram conseguiram retirar todos os objetos do intestino do paciente com sucesso.
    Segundo a imprensa local, os médicos do Hospital Sir Ganga Ram conseguiram retirar todos os objetos do intestino do paciente com sucesso. Foto: wikimedia commons Tahir mq
  • Os parentes do homem disseram que ele ficou engolindo os objetos metálicos durante semanas. Durante esse tempo, ele recebeu tratamento para um problema mental que não foi revelado.
    Os parentes do homem disseram que ele ficou engolindo os objetos metálicos durante semanas. Durante esse tempo, ele recebeu tratamento para um problema mental que não foi revelado. Foto: Repodução TV Globo
  • Os médicos viram que os ímãs e as moedas formaram dois grupos no intestino delgado por conta da força magnética, causando danos à parede intestinal.
    Os médicos viram que os ímãs e as moedas formaram dois grupos no intestino delgado por conta da força magnética, causando danos à parede intestinal. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
  • Esses objetos bloquearam o intestino, exigindo uma cirurgia de emergência para removê-los. Por sorte, os médicos conseguiram abrir o órgão e retirar todas as moedas e ímãs.
    Esses objetos bloquearam o intestino, exigindo uma cirurgia de emergência para removê-los. Por sorte, os médicos conseguiram abrir o órgão e retirar todas as moedas e ímãs. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
  • Também foram encontrados fragmentos metálicos no estômago do paciente, que precisaram ser removidos logo em seguida.
    Também foram encontrados fragmentos metálicos no estômago do paciente, que precisaram ser removidos logo em seguida. Foto: Piron Guillaume Unsplash
  • O homem precisou ficar no hospital por uma semana para a recuperação antes de poder ir para casa.
    O homem precisou ficar no hospital por uma semana para a recuperação antes de poder ir para casa. Foto: freepik
  • A equipe médica removeu um total de 39 moedas (de 1, 2 e 5 rúpias) e 37 ímãs em diferentes formatos do paciente, incluindo corações, estrelas, triângulos e esferas.
    A equipe médica removeu um total de 39 moedas (de 1, 2 e 5 rúpias) e 37 ímãs em diferentes formatos do paciente, incluindo corações, estrelas, triângulos e esferas. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
  • Apesar de ele achar que engolir as moedas aumentaria seus níveis de zinco, de acordo com os especialistas, consumir tanto metal assim é obviamente tóxico para o organismo.
    Apesar de ele achar que engolir as moedas aumentaria seus níveis de zinco, de acordo com os especialistas, consumir tanto metal assim é obviamente tóxico para o organismo. Foto: Chris Briggs Unsplash
  • O zinco é obtido através da alimentação, especialmente de alimentos ricos em proteínas como carne, ovos, leguminosas e gema de ovo. Ou por meio de suplementos.
    O zinco é obtido através da alimentação, especialmente de alimentos ricos em proteínas como carne, ovos, leguminosas e gema de ovo. Ou por meio de suplementos. Foto: Orkun Orcan Unsplash
  • O zinco pode realmente influenciar no treinamento. Além de ajudar na cicatrização e na saúde da pele, ele também é importante para a produção do hormônio que ajuda no crescimento muscular, na força física e na redução da gordura corporal.
    O zinco pode realmente influenciar no treinamento. Além de ajudar na cicatrização e na saúde da pele, ele também é importante para a produção do hormônio que ajuda no crescimento muscular, na força física e na redução da gordura corporal. Foto: Alora Griffiths Unsplash
  • No entanto, cuidado, pois nem todo o zinco se converte em testosterona. Inclusive, tomar suplementos desse nutriente quando não é necessário pode causar um excesso, podendo levar a problemas como náuseas, vômitos e diarreia.
    No entanto, cuidado, pois nem todo o zinco se converte em testosterona. Inclusive, tomar suplementos desse nutriente quando não é necessário pode causar um excesso, podendo levar a problemas como náuseas, vômitos e diarreia. Foto: freepik stockking
  • A quantidade de zinco recomendada para adultos varia de acordo com o gênero e idade. Consulte um médico ou nutricionista para determinar a quantidade ideal para você.
    A quantidade de zinco recomendada para adultos varia de acordo com o gênero e idade. Consulte um médico ou nutricionista para determinar a quantidade ideal para você. Foto: freepik
  • O zinco pode ser encontrado em diversos alimentos de origem animal, como carne bovina, suína e de cordeiro, frango, ostras, camarão e caranguejo.
    O zinco pode ser encontrado em diversos alimentos de origem animal, como carne bovina, suína e de cordeiro, frango, ostras, camarão e caranguejo. Foto: freepik Racool_studio
  • Também está presente em vegetais, lacticínios e sementes: feijão, lentilha, amendoim, castanha-do-pará, leites, queijo, iogurte, aveia, arroz integral e quinoa
    Também está presente em vegetais, lacticínios e sementes: feijão, lentilha, amendoim, castanha-do-pará, leites, queijo, iogurte, aveia, arroz integral e quinoa Foto: Cataleirxs wikimedia commons
