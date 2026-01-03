Galeria
À beira da morte: Homem engole 39 moedas e 37 ímãs
-
O caso inusitado aconteceu em Déli, capital da Índia e a segunda cidade mais populosa do país, só atrás de Mumbai. Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimédia Commons
-
O homem alegou que ingeriu os objetos porque o “zinco poderia ajudar na musculação”. Antes do procedimento, o jovem estava vomitando e sentindo dor abdominal por 20 dias seguidos e nem conseguia mais comer. Foto: Freepik
-
Segundo a imprensa local, os médicos do Hospital Sir Ganga Ram conseguiram retirar todos os objetos do intestino do paciente com sucesso. Foto: wikimedia commons Tahir mq
-
Os parentes do homem disseram que ele ficou engolindo os objetos metálicos durante semanas. Durante esse tempo, ele recebeu tratamento para um problema mental que não foi revelado. Foto: Repodução TV Globo
-
-
Os médicos viram que os ímãs e as moedas formaram dois grupos no intestino delgado por conta da força magnética, causando danos à parede intestinal. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
-
Esses objetos bloquearam o intestino, exigindo uma cirurgia de emergência para removê-los. Por sorte, os médicos conseguiram abrir o órgão e retirar todas as moedas e ímãs. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
-
Também foram encontrados fragmentos metálicos no estômago do paciente, que precisaram ser removidos logo em seguida. Foto: Piron Guillaume Unsplash
-
-
O homem precisou ficar no hospital por uma semana para a recuperação antes de poder ir para casa. Foto: freepik
-
A equipe médica removeu um total de 39 moedas (de 1, 2 e 5 rúpias) e 37 ímãs em diferentes formatos do paciente, incluindo corações, estrelas, triângulos e esferas. Foto: Reprodução/Hospital Sir Ganga Ram
-
Apesar de ele achar que engolir as moedas aumentaria seus níveis de zinco, de acordo com os especialistas, consumir tanto metal assim é obviamente tóxico para o organismo. Foto: Chris Briggs Unsplash
-
-
O zinco é obtido através da alimentação, especialmente de alimentos ricos em proteínas como carne, ovos, leguminosas e gema de ovo. Ou por meio de suplementos. Foto: Orkun Orcan Unsplash
-
O zinco pode realmente influenciar no treinamento. Além de ajudar na cicatrização e na saúde da pele, ele também é importante para a produção do hormônio que ajuda no crescimento muscular, na força física e na redução da gordura corporal. Foto: Alora Griffiths Unsplash
-
No entanto, cuidado, pois nem todo o zinco se converte em testosterona. Inclusive, tomar suplementos desse nutriente quando não é necessário pode causar um excesso, podendo levar a problemas como náuseas, vômitos e diarreia. Foto: freepik stockking
-
-
A quantidade de zinco recomendada para adultos varia de acordo com o gênero e idade. Consulte um médico ou nutricionista para determinar a quantidade ideal para você. Foto: freepik
-
O zinco pode ser encontrado em diversos alimentos de origem animal, como carne bovina, suína e de cordeiro, frango, ostras, camarão e caranguejo. Foto: freepik Racool_studio
-
Também está presente em vegetais, lacticínios e sementes: feijão, lentilha, amendoim, castanha-do-pará, leites, queijo, iogurte, aveia, arroz integral e quinoa Foto: Cataleirxs wikimedia commons
-