Notícias
Ameaçada de extinção, árvore rara é encontrada em Porto Alegre
-
O registro, feito em abril por equipe da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre) em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros e está em bom estado de saúde. Foto: Rogério Otávio Schmidt/Smamus
-
Mas você sabia que um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas? Foto: El?bieta Michta por Pixabay
-
Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas. Foto: Imagem de 995645 por Pixabay
-
Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana. Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
-
Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
-
O Brasil é o país com maior número de espécies de árvores em risco de extinção. São 1.788 espécies em todo o território nacional. Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
-
Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
-
-
Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
-
Essa árvore dá frutos comestíveis, alaranjados, que têm sabor semelhante ao da goiaba. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
-
A outra é a Eugenia superba, batizada na linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
-
-
Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
-
Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói. Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
-
Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, no Espírito Santo, por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce. Foto: Divulgação
-
-
A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval. Foto: Wikipedia
-
Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
-
Essa nova espécie é considerada uma "parente próxima" da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
-
-
Conheça também algumas espécies de árvores do Brasil que estão ameaçadas de extinção. Foto: Imagem de Elton Sipp por Pixabay
-
Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo. Foto: Hermógenes Teixeira Pinto Filho WIKIMEDIA COMMONS
-
Mogno: Típica do bioma da Amazônia. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara. Foto: Signey wikimedia commons
-
-
Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso. Foto: Domínio público
-
Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari. Foto: fir0002 flagstaffotos wikimedia commons
-
Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro e Mussambê. Foto: Mauroguanandi, Mauro halpern - wikimedia commons
-
-
Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-do-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi. Foto: Rubensl wikimedia commons