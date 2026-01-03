Assine
Arqueólogos recuperam fragmentos de palácio real polonês do fundo do rio em Varsóvia

RF
Redação Flipar
  • Trata-se da Villa Regia, que funcionava como residência de verão do rei W?adys?aw IV Vasa.
    Trata-se da Villa Regia, que funcionava como residência de verão do rei W?adys?aw IV Vasa. Foto: Museu de História Polonês
  • O castelo foi erguido entre 1637 e 1642 e foi devastado durante o chamado
    O castelo foi erguido entre 1637 e 1642 e foi devastado durante o chamado "Dilúvio Sueco", em 1656. Foto: Reprodução de Youtube
  • Na ocasião, o palácio polonês foi saqueado e destruído por tropas suecas.
    Na ocasião, o palácio polonês foi saqueado e destruído por tropas suecas. Foto: Reprodução de Youtube
  • Uma barcaça que transportava os tesouros que haviam sido roubados naufragou no rio, onde os destroços permaneceram por séculos.
    Uma barcaça que transportava os tesouros que haviam sido roubados naufragou no rio, onde os destroços permaneceram por séculos. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Varsóvia, liderada por Hubert Kowalski, vem trabalhando há 15 anos no local.
    Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Varsóvia, liderada por Hubert Kowalski, vem trabalhando há 15 anos no local. Foto: Bartosz MOR?G/Wikimédia Commons
  • Recentemente, o rebaixamento no nível do rio permitiu a descoberta de peças importantes, como uma seção de arco e um pedaço de coluna.
    Recentemente, o rebaixamento no nível do rio permitiu a descoberta de peças importantes, como uma seção de arco e um pedaço de coluna. Foto: Reprodução de Youtube
  • As peças são consideradas
    As peças são consideradas "partes de um quebra-cabeça" e Wyborcza espera que elas possam trazer novas informações sobre a arquitetura do palácio. Foto: Reprodução do X @histories_arch
  • Os achados devem integrar a exposição permanente do Museu de História Polonês, prevista para 2027.
    Os achados devem integrar a exposição permanente do Museu de História Polonês, prevista para 2027. Foto: Chris Olszewski/Wikimédia Commons
  • Para o vice-diretor da instituição, Krzysztof Niewiadomski, a obra servirá para celebrar a cultura polonesa e lembrar a devastação da guerra.
    Para o vice-diretor da instituição, Krzysztof Niewiadomski, a obra servirá para celebrar a cultura polonesa e lembrar a devastação da guerra. Foto: Divulgação
  • O “Dilúvio Sueco” devastou dois terços da população do reino, destruindo com cerca de 90% do território de Varsóvia.
    O “Dilúvio Sueco” devastou dois terços da população do reino, destruindo com cerca de 90% do território de Varsóvia. Foto: Zhi Xuan Hew/Unsplash
  • Apesar de parte do palácio ter sido reconstruído, muitos de seus tesouros originais permanecem espalhados por museus suecos.
    Apesar de parte do palácio ter sido reconstruído, muitos de seus tesouros originais permanecem espalhados por museus suecos. Foto: Yves/Pixabay
  • Atualmente, no local, está o Palácio de Casimiro, sede da reitoria da Universidade de Varsóvia.
    Atualmente, no local, está o Palácio de Casimiro, sede da reitoria da Universidade de Varsóvia. Foto: Wistula/Wikimédia Commons
  • Nos últimos anos, a Polônia tem reiterado pedidos oficiais de restituição desses fragmentos com base no Tratado de Oliva, de 1660, que determina sua devolução.
    Nos últimos anos, a Polônia tem reiterado pedidos oficiais de restituição desses fragmentos com base no Tratado de Oliva, de 1660, que determina sua devolução. Foto: Reprodução do X @TVPWorld_com
  • Com cerca de 1,8 milhão de habitantes, Varsóvia é a atual capital e uma das cidades mais importantes da Polônia.
    Com cerca de 1,8 milhão de habitantes, Varsóvia é a atual capital e uma das cidades mais importantes da Polônia. Foto: Cybularny/Wikimédia Commons
  • Marcada pela resiliência e pela reconstrução, a cidade praticamente renasceu após ser quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial.
    Marcada pela resiliência e pela reconstrução, a cidade praticamente renasceu após ser quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Foto: Doronenko /Wikimédia Commons
  • Seu centro histórico foi cuidadosamente restaurado, a ponto de ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
    Seu centro histórico foi cuidadosamente restaurado, a ponto de ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Maksym Kozlenko /Wikimédia Commons
  • Hoje, a cidade de Varsóvia abriga teatros, universidades, óperas e festivais de música, além de ser um polo financeiro, tecnológico.
    Hoje, a cidade de Varsóvia abriga teatros, universidades, óperas e festivais de música, além de ser um polo financeiro, tecnológico. Foto: Tilman2007 /Wikimédia Commons
  • O rio Vístula, onde foram encontrados os tesouros, é o maior e mais importante da Polônia, com cerca de 1.047 quilômetros de extensão.
    O rio Vístula, onde foram encontrados os tesouros, é o maior e mais importante da Polônia, com cerca de 1.047 quilômetros de extensão. Foto: Tim Adamsi/Wikimédia Commons
  • Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento econômico, cultural e político da Polônia, funcionando como rota de comércio desde a Idade Média e ligando o interior do país aos portos do norte.
    Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento econômico, cultural e político da Polônia, funcionando como rota de comércio desde a Idade Média e ligando o interior do país aos portos do norte. Foto: Feranzai/Wikimédia Commons
  • O rio divide a cidade, separando o centro histórico da margem direita, mais moderna e em constante desenvolvimento.
    O rio divide a cidade, separando o centro histórico da margem direita, mais moderna e em constante desenvolvimento. Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
