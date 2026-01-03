‘Juice Jacking’: os perigos de carregar o celular em USB público

Assine
    Esses aparelhos mudaram a rotina das pessoas, tanto no lazer quanto no trabalho. Isso porque tem o poder de facilitar o acesso Ã  informaÃ§Ã£o e a criaÃ§Ã£o de um networking, para manter a rede de contatos sempre ativa. Foto: Pixabay/sweetlouise
    Para facilitar a conectividade dos usuários, os espaços públicos passaram a se adaptar na busca por atender tais demandas. Assim, é possível encontrar entradas de USB em aeroportos, shoppings, rodoviárias, estádios e até em veículos automotivos e ônibus.  Foto: Pixabay/FreePhotosART
    A principal dúvida é se as famosas tomadas públicas são seguras para que as pessoas possam carregar seus celulares. Afinal, espetar um cabo USB e conectar seu aparelho em um espaço desconhecido pode trazer problemas futuros. Foto: Pixabay/Pexels
    Especialistas em segurança digital alertam que o uso de tais entradas podem abrir portas para determinados crimes virtuais. Esse risco não está diretamente ligado à eletricidade, mas sim à conexão de dados dos aparelhos com uma USB desconhecida. Foto: Pixabay/Pexels
    Quando um usuário pluga o celular diretamente a uma entrada USB desconhecida, é possível que hackers tenham acesso ao conteúdo do seu aparelho. Entre eles, fotos, mensagens, senhas salvas e até informações bancárias. Foto: Pixabay/ReadyElements
    Um desses golpes é chamado Juice Jacking. Ele consiste em adulterar uma porta ou cabo USB para roubar dados de um celular enquanto ele está sendo carregado. Foto: Pixabay/niekverlaan
    Por meio desse sistema, hackers podem instalar softwares maliciosos para ganhar acesso ao dispositivo e trazer muitos prejuízos ao consumidor. Foto: Pixabay/Aqe
    Depois do roubo, essas informações podem ser vendidas na dark web ou usadas para outros crimes, como roubo de identidade e fraude. Foto: Reprodução TV Globo
    Outra ameaça comum é o phishing, que é a prática de enganar usuários para que eles revelem informações confidenciais, como senhas e dados bancários. Foto: William Hook Unsplash
    O golpe é perigoso, porém não é tão comum por ser mais difícil de colocá-lo em prática. Entretanto, é necessário ter cuidados específicos para manter a segurança do aparelho em ambientes públicos. Foto: Freepik/jannoon028
    Por outro lado, a ameaça tem se tornado cada vez mais frequente, sobretudo em locais de grande circulação de pessoas. Nesses ambientes, a vigilância dos equipamentos é mais complicada e deixa a pressa dos usuários em perigo. Foto: Freepik
    Além disso, as orientações de segurança é que deixe o celular destravado ao carregá-lo em um local público. É preciso também desconfiar de cabos ou adaptadores “esquecidos” em locais públicos, o que podem ser armadilhas deixadas por criminosos. Foto: Imagem de Simon por Pixabay
    Outro ponto importante é a preferência pelo uso de acessórios como power banks para carregar o celular. É uma estratégia importante e mais segura, que elimina a dependência de tomadas e ajuda a prolongar a vida útil da bateria. Foto: Freepik
    Caso precise carregar o aparelho e não possua um power bank, dê preferência por manter o dispositivo desligado durante a recarga. Foto: Reprodução YouTube TudoCelular
    Nesse sentido, se necessitar utilizar o aparelho durante a recarga, desative a opção de transferir dados via USB, na opção “Nenhuma transferência de dados”. Foto: Arthur Hidden / Freepik
    Altere as portas USB para que, ao conectar o dispositivo, seja instalada alguma forma de evitar o desempenho de um malware. Esse recurso malicioso pode bloquear o dispositivo ou extrair dados pessoais, senhas e informações bancárias. Foto: Freepik
    Evite carregar o celular utilizando diretamente a porta USB. Carregue o dispositivo com a dupla cabo + fonte (caixinha) original do celular, conectando-o apenas em tomadas comuns de energia. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
    O Juice Jacking ficou conhecido em 2011 na conferência DefCon dos Estados Unidos. Na época, pesquisadores de segurança criaram e disponibilizaram propositalmente um totem de carregamento público infectado. Foto: - Creative Commons/hippopx.com
    Dessa forma, quando as pessoas se conectaram ao totem, receberam um aviso sobre os perigos daquela ação. O intuito era conscientizar o público sobre as vulnerabilidades das portas USB e totens de carregamento públicos. Foto: Rami Al-zayat Unsplash
    Existem alguns dispositivos de proteção acopláveis em cabos USB conhecidos como “USB condoms”. Eles buscam desabilitar o pino de dados no cabo do carregador, algo que limita o acesso ao aparelho. Foto: Pixabay/mkreisel-App
