Expedição descobre primeiras cavernas submarinas do Brasil
Dessa vez, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (Canie), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), registrou pela primeira vez cavernas desse tipo no Brasil. Foto: reprodução/youtube
Essas estruturas foram encontradas nos recifes de coral da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, localizada em Tamandaré, no sul de Pernambuco. Foto: reprodução/youtube
As seis cavernas registradas receberam os seguintes nomes: Pirambu, Chapeirão do Pirambu, Pirambu do Norte, Mero, Crista das Mileporas e Caverna do Dentão. Foto: reprodução/youtube
Para o estudo dessas cavidades, foram conduzidas expedições de mergulho, nas quais se coletaram dados geoespaciais, como localização, profundidade e características físicas das cavernas, usando equipamentos subaquáticos como GPS e sondas. Foto: reprodução/youtube
Mundo afora, existem inúmeras cavernas subaquáticas famosas que se destacam por sua beleza e mistérios; conheça algumas! Foto: freepik
Blue Hole, Belize: Com cerca de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, esta é uma das cavernas submarinas mais famosas do mundo. Foto: reprodução/BlueWorldTV
Famoso por sua cor azul intensa e formato circular quase perfeito, o Blue Hole Ã© considerado um paraÃso para mergulhadores mais experientes. Foto: reproduÃ§Ã£o/BlueWorldTV
Silfra, Islândia: Localizada entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia no Parque Nacional Thingvellir, a Silfra é famosa por sua água extremamente clara, com visibilidade de até 100 metros. Foto: wikimedia commons Delahanty
"Devil’s Cave System" ("Sistema de Cavernas do Caverna do Diabo"), Flórida, EUA: Este extenso sistema de cavernas subterrâneas é conhecido por suas formações rochosas impressionantes e pela rica biodiversidade. Foto: reprodução/BlueWorldTV
Ã? um destino popular tanto para espeleÃ³logos (profissional que estuda cavernas e grutas naturais) quanto para mergulhadores experientes. Foto: reproduÃ§Ã£o/BlueWorldTV
Caverna de Chinhoyi, Zimbábue: Essa caverna submersa é famosa por suas formações rochosas únicas, incluindo estalactites e estalagmites gigantes. Foto: reprodução/youtube
Além disso, a Chinhoyi é conhecida por seu "Blue Pool", uma piscina de águas cristalinas que reflete uma tonalidade azul única com profundidades que chegam a 91 metros! Foto: wikimedia commons/Suesen
Caverna de El Dudu, República Dominicana: Localizada em uma área de exuberante beleza natural, a Caverna de El Dudu é conhecida por seu lago de águas cristalinas e cavernas submersas interligadas. Foto: reprodução/youtube
O local também é um popular ponto de mergulho e salto de penhasco, com formações rochosas impressionantes. Foto: reprodução/Cave Exploring Disasters
Gruta Azul, Capri, Itália: É famosa por seu efeito luminoso, onde a luz do sol entra pela abertura da caverna e cria um brilho azul intenso na água. Foto: wikimedia commons/Mboesch
É um dos destinos turísticos mais populares de Capri e só pode ser acessado por barco. Foto: wikimedia commons/Erik1980
Sistema de Caverna Orda, Rússia: O mais longo sistema de cavernas subterrâneas de gesso do mundo, com mais de 5 km de extensão. Foto: reprodução/youtube
Suas águas cristalinas e o ambiente exótico atraem mergulhadores, mas a caverna também é conhecida por suas condições labirínticas devido ao tamanho. Foto: reprodução/youtube
Caverna de Benagil, Algarve, Portugal: Conhecida por sua abertura circular no teto e águas limpas, a Caverna de Benagil é uma das atrações naturais mais famosas do Algarve. Foto: wikimedia commons/Kolforn
Acessível apenas por mar, Benagil não é 100% subaquática, mas tem uma praia de areia dourada que se tornou muito popular entre visitantes e fotógrafos. Foto: flickr - Vitor Oliveira