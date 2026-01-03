Assine
Montanhas com formatos curiosos ao redor do planeta

Redação Flipar
    Essas formações muitas vezes resultam de processos geológicos únicos, como erosão diferencial, atividade vulcânica ou movimentações tectônicas. Veja algumas incríveis. Foto: Victor/pexels.com
    Table Mountain (África do Sul) – Localizada na Cidade do Cabo, tem um topo achatado que lembra uma mesa, formado por erosão ao longo de milhões de anos. Foi referência para navegadores desde o século XV. Seu teleférico e trilhas oferecem vistas espetaculares do oceano Atlântico. Foto: Danie van der Merwe wikimedia commons
    Pão de Açúcar (Brasil) – Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
    Devils Tower (EUA) – Essa formação geológica em Wyoming tem forma cilíndrica e paredes verticais. Criada por intrusão vulcânica há milhões de anos, é sagrada para tribos indígenas. Popular entre alpinistas, ganhou fama no cinema como cenário de "Contatos Imediatos do Terceiro Grau". Foto: hippopx.com
    Kirkjufell (Islândia) – Conhecida como a "montanha da igreja" devido ao seu formato pontiagudo, é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Formada por camadas de sedimentos e lava, destaca-se ainda mais por estar cercada por cachoeiras. Ficou famosa por aparecer na série Game of Thrones. Foto: Gotta Be Worth It @myersmc/Pexels
    Half Dome (EUA) – No Parque Nacional de Yosemite, essa montanha tem um formato de cúpula cortada ao meio. Sua aparência distinta é resultado da erosão glacial. É um desafio para escaladores, e sua trilha íngreme atrai aventureiros do mundo todo. Foto: hippopx.com
    Ayers Rock/Uluru (Austrália) – Essa enorme formação rochosa no deserto australiano tem coloração avermelhada e superfície arredondada. Formada há cerca de 550 milhões de anos, é sagrada para os aborígenes. Seu tom muda ao longo do dia, criando um espetáculo natural. Foto: hippopx.com
    Torres del Paine (Chile) – Localizadas na Patagônia, essas torres de granito possuem picos pontiagudos e verticais. Foram moldadas por geleiras e ventos intensos ao longo de milênios. O parque onde estão situadas é um dos destinos de trekking mais famosos do mundo. Foto:
    Roraima (Brasil/Venezuela/Guiana) – Esse imenso tepui (montanha de topo plano) tem escarpas verticais e é uma das formações geológicas mais antigas da Terra. Inspiração para o livro O Mundo Perdido, seu platô abriga ecossistemas únicos, com espécies endêmicas de flora e fauna. Foto: Paolo Costa Baldi /Wikimédia Commons
    Los Tres Cuernos (Argentina/Chile) – Essas montanhas dentro do Parque Nacional Torres del Paine possuem camadas alternadas de granito e rocha sedimentar, criando um efeito visual distinto. São cercadas por lagos e geleiras, compondo uma das paisagens mais impressionantes dos Andes. Foto: Lorenzo Albertini/Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
    Stawamus Chief (Canadá) – Essa enorme parede de granito em British Columbia lembra uma cúpula arredondada e é um dos maiores monólitos da América do Norte. Esculpida por glaciações, é um paraíso para escaladores e oferece trilhas com vistas incríveis. Foto: Parveen Singh/pexels
    Essas montanhas se destacam tanto por sua formação única quanto por seu valor histórico, cultural e turístico, tornando-se símbolos de seus respectivos países. Foto: Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
    Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural. Foto: Christian Buergi/Pexels
    Sugarloaf Mountain (EUA) – Localizada no estado de Maine, tem um formato cônico distinto e é uma das principais montanhas para esqui da região. Sua origem remonta a processos glaciais que esculpiram seu relevo suave. Além do turismo de inverno, oferece trilhas e vistas panorâmicas no verão. Foto: sugarloaf.com
overflay