Meio Ambiente
Parque brasileiro é eleito o segundo mais belo do planeta
Com a segunda melhor nota, aparece um brasileiro: o Parque dos Lençóis Maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na parte nordeste do estado do Maranhão. Foto: Flickr/Klaus Langellotti Vello
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares. É o maior parque de dunas do Brasil. Entre os passeios mais procurados por lá estão o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins. Foto: - Flickr/PHILIPPE BOURSEILLER
Barreirinhas é a base principal, que tem mais infraestrutura, maior variedade de restaurantes e onde está grande parte dos hotéis e pousadas. Por lá, tem o sobrevoo pelo local, os roteiros da Lagoa Azul e Lagoa Bonita, o passeio de lancha ou quadriciclo até Caburé (com Vassouras e Mandacaru), a flutuação no Rio Formiga e também passeios para Atins e Santo Amaro. Foto: Flickr/Klaus Langellotti Vello
Apesar de não serem a primeira opção de hospedagem de muitos turistas, as lagoas de Santo Amaro são lindas e impressionantes. E a vantagem é que o tempo de deslocamento da cidade até os locais de passeios é bem menor, já que Santo Amaro está praticamente dentro do Parque Nacional. Foto: Flickr/marcelo assub amaral
O parque abriga quatro espécies listadas como ameaçadas de extinção: guará (Eudocimus ruber), lontra-neotropical (Lontra longicaudis), gato-do-mato (Leopardus tigrinus) e peixe-boi-marinho (Trichechus manatus). O parque possui 133 espécies de plantas, 112 espécies de aves e 42 espécies de répteis. Foto: Flickr/Brazil Ecotour
Veja agora a lista completa dos 10 parques que os visitantes consideraram os mais belos do mundo. Um a um, saiba onde ficam essas maravilhas da natureza, preservadas pelo homem. Foto: Imagem de axbetfhvr por Pixabay
10º -Jim Corbett National Park (Índia) - 4.87 - É o mais antigo parque nacional da Índia e foi criado em 1936 como Hailey National Park para proteger o ameaçado tigre-de-Bengala. Ele está localizado no distrito de Nainital de Uttarakhand e foi nomeado após Jim Corbett, que desempenhou um papel fundamental na sua criação. Foto: Flickr/ksa tours
Tem características ecológicas e geográficas dos contrafortes meridionais do Himalaia. É um local eco-turístico, que contém 488 espécies diferentes de plantas e uma grande variedade de fauna. Foto: A. Kumar/Pixabay
9º - Etosha National Park (Namíbia) - 5.13 - Foi proclamada uma reserva de caça em 22 de março de 1907, pela Portaria 88 pelo governador alemão do Sudoeste Africano, Dr. Friedrich von Lindequist. Designada como Wildschutzgebiet Nr. 2 que significa Reserva de Caça n.º 2, em ordem numérica contando para oeste da Faixa de Caprivi (Reserva de Caça Nº 1) e a anterior Namib (Reserva de Caça n.º 3) Foto: Flickr/Chris Schmid
Ocupa uma área de 22 270 km² e recebe o nome do grande salar de Etosha que está quase totalmente dentro do parque. O salar de Etosha, de 4 760 km2, ocupa 23% da área total do Parque Nacional Etosha. O parque é o lar de centenas de espécies de mamíferos, aves e répteis, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção como o rinoceronte-negro. Foto: Danièle Konsbruck por Pixabay
8º - Victoria Falls National Park (Zimbabwe) - 5.40 - Fica no noroeste do país, protege a margem sul e leste do Rio Zambeze, na área das mundialmente famosas Cataratas Vitória. Estende-se ao longo do rio desde o maior Parque Nacional, cerca de 6 km acima das cataratas, até cerca de 12 km abaixo. Foto: Flickr/Diego Delso
Uma característica notável do parque é a floresta tropical que cresce na pulverização das cataratas, incluindo samambaias, palmeiras, cipós e uma série de árvores, como o mogno, não vistas em outros lugares da região. Está localizado na ecorregião das florestas da Zambézia e de Mopane . Foto: Flickr/Gerry Lynch
7º - Fuji-Hakone-Izu National Park (Japão) - 5.66 - Inclui uma área vulcânica que fica no cinturão de Fuji que apresenta o Monte. Também inclui a Península de Izu e as Ilhas Izu, que se estendem até o Oceano Pacífico. O Monte Fuji é a mais alta das montanhas do Japão e sua beleza é conhecida mundialmente. Foto: Hakone/Wikimédia Commons
Foi designado patrimônio mundial e influenciou as sensibilidades, artes e ofícios do povo japonês desde os tempos antigos. O Monte Fuji é cercado por um belo ambiente natural e fontes termais de qualidade, além de história, cultura e delícias epicuristas. Foto: Flickr/Matthias Harbers
6º - Zhangjiajie National Forest Park (China) - 6.05 - Localizado em Zhangjiajie, província de Hunan, China . É um dos vários parques nacionais da área panorâmica de Wulingyuan. Foi reconhecido, em 1982, como o primeiro parque florestal nacional da país, com uma área de 4.810 há (11.900 acres) Foto: Flickr/Saar Leroy
As características geográficas mais notáveis ??do parque são as formações em forma de pilar. Embora se assemelhe ao terreno cársico, esta área não é sustentada por calcários e não é o produto da dissolução química, que é característica do cársico calcário. Eles são o resultado de muitos anos de erosão física, e não química . Foto: Flickr/Enrico Djakman
5º - Plitvice Lakes National Park (Croácia) - 7.29 - É um dos maiores e mais antigos parques nacionais da Croácia. Em 1979, foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, devido à sua notável e pitoresca série de lagos calcários e cavernas, conectados por cachoeiras. Foto: Minestrone/Wikimédia Commons
Fundado em 1949, fica na área cárstica montanhosa da Croácia central, na fronteira com a Bósnia e Herzegovina. A importante estrada norte-sul que atravessa a área do parque nacional liga o interior da Croácia à região costeira do Adriático . Foto: Flickr/Hsu Aichen
4º - Serengeti Natinal Park ( Tanzânia ) - 7.37 - É um parque nacional de grandes dimensões (cerca de 40000km²) no norte da Tanzânia e sudoeste do Quênia, na África Oriental. Famoso pelas migrações anuais de gnus, zebras e gazelas que acontecem de maio a junho. É patrimônio mundial da UNESCO desde 1981. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
Além disso, no Parque vivem mais de 35 espécies de grandes mamíferos como leões, hipopótamos, elefantes, leopardos, rinocerontes, girafas, antílopes e búfalos. Ele também possui hienas, chitas, macacos, além de mais de 500 espécies de pássaros. Foto: Imagem de Scheidt por Pixabay
3º - Bromo Tengger Semeru National Park (Indonésia) - 7.89 - Situa-se na província de Java Oriental da Indonésia, a leste da cidade de Malang e a sudeste de Surabaia, a capital provincial. Foi criado em 1982 e tem 502,76 km² de área e a sua altitude média é 2 100 m. Foto: Uwe Aranas/Wikimédia Commons
Sendo assim, é a única área protegida da Indonésia que tem dunas, o chamado "Mar de Areia", a caldeira de um antigo vulcão na qual irromperam cinco novos cones vulcânicos — o Bromo (2 329 m), o Kursi (2 581 m), o Watangan (2 661 m) o Widodaren (2 650 m) e Batok (2 470 m). Foto: Flickr/Go Zilla
2º - Lençóis Maranhenses (Brasil) - 7.90 - Aí está ele . O território do parque está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de "proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local." Foto: Flickr/alberto falletta
Inserido no bioma costeiro marinho e cerrado, o parque é um expoente dos ecossistemas de mangue, restinga e dunas, associando ventos fortes e chuvas regulares. Sua grande beleza cênica, aliada aos passeios de ecoturismo pelos campos de dunas e à possibilidade de banhar-se nas lagoas e observação do céu noturno, atraem turistas de todo o mundo. Foto: Flickr/PHILIPPE BOURSEILLER
1º - Kruger national Park (África do Sul) - 8.29 - É a maior área protegida de fauna bravia do país, cobrindo cerca de 20 000 km². Está localizado no nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo e fazendo fronteira com os distritos moçambicanos de Moamba e Magude, na província de Maputo e Massingir e Chicualacuala na de Gaza. Tem uma extensão de cerca de 350 km de norte a sul e 60 km de leste a oeste. Foto: Flickr/Harvey Barrison
Os parques nacionais africanos, nas regiões da savana africana são importantes pelo turismo com safári de observação e fotográfico, ao contrário de antigamente onde havia a caçada de animais selvagens. Foto: Flickr/David Berkowitz