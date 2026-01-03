Gastronomia
Variedade de tipos de feijão surpreende na gastronomia: grão essencial na mesa dos brasileiros
-
O phaseolus vulgaris, cultivado por mais de sete mil anos. E aqui uma curiosidade histórica: o feijão foi crucial, inclusive, na Guerra de Troia devido ao seu alto valor nutritivo. Foto: Giovanni Domenico Tiepolo - Domínio Público
-
Teorias sobre sua origem incluem três centros, México, Peru e norte da Colômbia. Com mais de 150 variedades, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão. Liderando a produção, o Paraná é o principal estado, seguido por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia, com 3,1 milhões de toneladas em 2023. Foto: Divulgação
-
Popular em nossas mesas, o feijão tem grande variedade nos 4 cantos do Brasil. Vamos conhecer os que mais existem para consumo no país. Foto: Divulgação
-
Feijão Vermelho- Possui formato que se assemelha a um rim e tamanho irregular. Tem diversos nutrientes. Dentre eles, proteínas, folato (vitamina B9), ferro, quantidades moderadas de tiamina, cobre e vitaminas do complexo B. Foto: Flickr/Heitor de Bittencourt
-
-
Na Índia ele é muito utilizado em um prato típico, chili com carne, conhecido como rajma. É recomendado que seja colocado de molho por pelo menos 30 minutos por causa dos altos níveis de fitohemaglutinina (componente que agrupa células do sangue). Foto: Youtube Canal Novatos na Cozinha
-
Feijão Mulatinho- Esse grão tem a coloração marrom, mas não possui as listras e seu sabor é suave. Contém proteínas, fibras e vitaminas, além de cálcio, importante para a formação e saúde dos ossos e dentes. Também ajuda a controlar a glicemia. Foto: Reprodução/Youtube
-
Produz muito caldo, sendo ideal para o preparo de sopas e o cozimento com carne suína, linguiça e carne de boi. Foto: Reprodução/Youtube
-
-
Feijão Roxinho- Possui grãos pequenos e macios. É rico em fibras, contém grandes quantidades de amido resistente, ferro, magnésio e antioxidantes que podem desempenhar um papel importante no controle do peso. Foto: Divulgação/Embrapa
-
Ele é consumido principalmente em Minas Gerais e São Paulo e é utilizado na receita de feijão tropeiro. Conhecido por ser muito saboroso. Uma curiosidade é que ele é considerado um dos tipos mais antigos de feijão cultivados no Brasil. Foto: Reprodução/Youtube
-
Feijão Bolinha- Também conhecido como feijão canário ou feijão manteiga, é suscetível a pragas e geralmente é plantado por encomenda. Possui proteínas, fibras, ferro e minerais. Foto: Reprodução/Youtube Cozinha da Li Oliveira
-
-
Com sabor suave, é utilizado em diversas preparações como: saladas, tutus, virados, cozido com calabresa e sopas. Ele é bastante consumido na região mediterrânea. No Brasil, é encontrado principalmente na região Centro-Oeste. Foto: Reprodução/Youtube Cozinha da Li Oliveira
-
Feijão Rosinha- É pouco calórico e possui proteínas, fibras, ferro e fósforo. Ajuda na saúde do coração e previne a anemia. Ele pode ser encontrado principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Foto: Reprodução/Youtube
-
O feijão rosinha é tradicional na culinária mexicana e é utilizado no preparo de saladas. Possui um aroma suave. Uma curiosidade é que sua tonalidade rosa o torna um feijão bastante atrativo visualmente. Foto: Reprodução/Youtube
-
-
Feijão Jalo- Possui forma longa e coloração amarela, com fibras, ferro e antioxidante que auxiliam no combate ao envelhecimento e na saúde do coração. Ele é popular em Minas Gerais e no Nordeste do Brasil. Foto: Divulga/Embrapa
-
Quando cozido, ele tem um sabor suave, semelhante ao da castanha. É considerado um tipo de feijão mais suave e delicado. Foto: Reprodução/Youtube
-
Feijão Rajado- Possui alto teor de minerais(manganês e cobre) que ajudam a proteger o corpo de gorduras ruins e vitamina B1. Tem a cor levemente rosada e pintas escuras, um sabor mais adocicado e suave do que o feijão carioca. Foto: Reprodução/Youtube
-
-
Ideal para o preparo de sopas e ensopados. Tem fácil cozimento, sendo considerado um tipo de feijão macio. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil. Foto: Divulgação/Camil
-
Feijão Cavalo- Este feijão é rico em fibras, antioxidantes e cálcio que ajudam no combate aos radicais livres e ao colesterol. Possui uma coloração marrom intensa. Foto: Youtube Canal Pretinha Receitas
-
Muito consumido no sul do Brasil, serve principalmente para fazer salada por conta do seu sabor suave e por ser um grão macio, porém firme e que não derrete com facilidade. Foto: Youtube Canal Pretinha Receitas
-
-
Feijão Fradinho- Rico em fibras, ferro e cálcio que ajudam na prevenção da anemia e na redução dos níveis de colesterol. Ele é conhecido por ser mais leve e de fácil digestão, ideal para o preparo de saladas. Foto: Reprodução/Youtube
-
Ele é utilizado principalmente no preparo de acarajés, baião de dois, pratos típicos da culinária nordestina. Ele é encontrado principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil. Foto: Youtube Canal TEMPERO BOM
-
Ideal para preparar sopas, por formar um caldo encorpado. Tem sabor amendoado e suculento. Perfeito para o cassoulet, uma espécie de feijoada branca, além de caldos e saladas. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil. Foto: Imagem de Nauticaa por Pixabay
-
-
Feijão Preto- O mais popular no Brasil. Rico em fibras, proteínas, ferro e zinco. Ele é conhecido por auxiliar na digestão e na saúde intestinal e ajuda a cuidar da saúde do coração. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
Seu consumo é tradicional na culinária mexicana e cubana, e claro na tradicional feijoada, um carro-chefe da mesa brasileira. Ele é encontrado em grande quantidade na região Sul e Sudeste do Brasil. Foto: Youtube Canal Underchef
-
Feijão Carioca- Possui alto teor de ferro, fibras, proteínas e vitaminas do complexo B, que auxiliam na manutenção dos músculos e contribuem para saciedade. É o tipo mais consumido no Brasil. Foto: Flickr/ Miriam Beijos
-
-
Ele é encontrado principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. O nome "carioca" não está relacionado ao Rio de Janeiro, mas sim à semelhança com uma raça de porco rajada, sendo conhecido como feijão catarino em Portugal. Foto: Imagem de HomeMaker por Pixabay