Variedade de tipos de feijão surpreende na gastronomia: grão essencial na mesa dos brasileiros

Teorias sobre sua origem incluem três centros, México, Peru e norte da Colômbia. Com mais de 150 variedades, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão. Liderando a produção, o Paraná é o principal estado, seguido por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia, com 3,1 milhões de toneladas em 2023. Foto: Divulgação