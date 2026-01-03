Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Cidade na Provença abre ‘museu da moda’ com mais de 20 mil peças

RF
Redação Flipar
  • O Musée Fragonard de la Mode et du Costume reúne um acervo de mais de 20 mil peças, incluindo trajes tradicionais, roupas do cotidiano e indumentárias festivas.
    O Musée Fragonard de la Mode et du Costume reúne um acervo de mais de 20 mil peças, incluindo trajes tradicionais, roupas do cotidiano e indumentárias festivas. Foto: Reprodução/TripAdvisor
  • O museu fica instalado em uma mansão do século 18 chamada Bouchaud de Bussy.
    O museu fica instalado em uma mansão do século 18 chamada Bouchaud de Bussy. Foto: Reprodução/TripAdvisor
  • A coleção nasceu da paixão da botânica Hélène Costa, que passou décadas reunindo essas peças raras.
    A coleção nasceu da paixão da botânica Hélène Costa, que passou décadas reunindo essas peças raras. Foto: Reprodução
  • Seu legado agora é preservado pelas filhas, que buscam manter a mesma sensibilidade da matriarca.
    Seu legado agora é preservado pelas filhas, que buscam manter a mesma sensibilidade da matriarca. Foto: Divulgação/Musée Fragonard de la Mode et du Costume
  • Além de exposições, o museu abriga um centro de preservação e estudo, com biblioteca e oficina de restauração, onde cada peça recebe tratamento minucioso antes de ser exibida.
    Além de exposições, o museu abriga um centro de preservação e estudo, com biblioteca e oficina de restauração, onde cada peça recebe tratamento minucioso antes de ser exibida. Foto: Montagem/Divulgação Musée Fragonard de la Mode et du Costume
  • O objetivo do museu é mostrar como a moda é um reflexo da cultura e das transformações da sociedade ao longo do tempo.
    O objetivo do museu é mostrar como a moda é um reflexo da cultura e das transformações da sociedade ao longo do tempo. Foto: Reprodução/YouTube
  • A escolha de Arles não foi por acaso: a cidade já foi referência em moda feminina, rivalizando até com Paris.
    A escolha de Arles não foi por acaso: a cidade já foi referência em moda feminina, rivalizando até com Paris. Foto: Reprodução/YouTube
  • Arles é uma cidade de aproximadamente 52 mil habitantes localizada no sul da França, na região da Provença-Alpes-Costa Azul, às margens do rio Ródano.
    Arles é uma cidade de aproximadamente 52 mil habitantes localizada no sul da França, na região da Provença-Alpes-Costa Azul, às margens do rio Ródano. Foto: Reprodução/YouTube
  • Inicialmente fundada pelos gregos como Arelate, mais tarde a cidade se tornou uma importante colônia romana.
    Inicialmente fundada pelos gregos como Arelate, mais tarde a cidade se tornou uma importante colônia romana. Foto: Flickr - Jorge Franganillo
  • Durante o Império Romano, prosperou como um dos principais centros administrativos e comerciais da Gália, o que explica o grande número de monumentos históricos preservados até hoje.
    Durante o Império Romano, prosperou como um dos principais centros administrativos e comerciais da Gália, o que explica o grande número de monumentos históricos preservados até hoje. Foto: Reprodução/YouTube
  • Entre os mais notáveis estão o Anfiteatro Romano, ainda utilizado para eventos culturais e touradas, o Teatro Antigo, as Termas de Constantino e a impressionante necrópole de Alyscamps.
    Entre os mais notáveis estão o Anfiteatro Romano, ainda utilizado para eventos culturais e touradas, o Teatro Antigo, as Termas de Constantino e a impressionante necrópole de Alyscamps. Foto: Wikimedia Commons/PierreSelim
  • Essas construções, juntamente com outros vestígios da época romana, renderam à cidade o reconhecimento da UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981.
    Essas construções, juntamente com outros vestígios da época romana, renderam à cidade o reconhecimento da UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além da herança romana, Arles também teve grande importância durante a Idade Média, quando foi sede de um reino independente e um polo religioso relevante.
    Além da herança romana, Arles também teve grande importância durante a Idade Média, quando foi sede de um reino independente e um polo religioso relevante. Foto: Reprodução/YouTube
  • A Catedral de Saint-Trophime, com seu pórtico esculpido em estilo românico, é um dos destaques desse período.
    A Catedral de Saint-Trophime, com seu pórtico esculpido em estilo românico, é um dos destaques desse período. Foto: djedj/Pixabay
  • No fim do século 19, Vincent van Gogh viveu na cidade por cerca de 15 meses e produziu ali algumas de suas obras mais célebres, como “O Café à Noite” e “O Quarto em Arles”.
    No fim do século 19, Vincent van Gogh viveu na cidade por cerca de 15 meses e produziu ali algumas de suas obras mais célebres, como “O Café à Noite” e “O Quarto em Arles”. Foto: Vincent van Gogh Domínio Público
  • A presença do artista deixou uma forte marca cultural, e hoje Arles abriga fundações, galerias, roteiros e festivais dedicados à sua obra.
    A presença do artista deixou uma forte marca cultural, e hoje Arles abriga fundações, galerias, roteiros e festivais dedicados à sua obra. Foto: Reprodução/YouTube
  • Desde 1970, a província abriga os Rencontres d'Arles, um dos festivais de fotografia mais importantes e prestigiados do mundo, que transforma a cidade inteira em uma galeria a céu aberto.
    Desde 1970, a província abriga os Rencontres d'Arles, um dos festivais de fotografia mais importantes e prestigiados do mundo, que transforma a cidade inteira em uma galeria a céu aberto. Foto: Wikimedia Commons/Gilzetbase
  • Atualmente, a economia de Arles se apoia no turismo, na agricultura – em especial a produção de arroz da Camarga e vinhos regionais – e em eventos culturais de grande porte.
    Atualmente, a economia de Arles se apoia no turismo, na agricultura – em especial a produção de arroz da Camarga e vinhos regionais – e em eventos culturais de grande porte. Foto: Hugo Kruip/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay