Formatos estranhos e habilidades especiais: peixes que habitam as profundezas dos oceanos

Esponja-harpa - É uma esponja carnívora, que tem um sistema de canais e poros que mantém o fluxo constante de água no corpo para obtenção de alimentos e para remoção de resíduos. O nome se deve ao seu formato, que parece o instrumento musical de cordas. . Foto: Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey wikimedia commons