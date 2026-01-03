País sem religião, China virou o maior impressor mundial de Bíblias

Barueri, em São Paulo, tem o centro de produção da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948. A tecnologia é avançada e garante uma incrível agilidade: bastam 3 segundos para que um exemplar de 1.200 páginas fique pronto. Ao fim do dia, mais de 30 mil Bíblicas em 84 idiomas são distribuídas. Foto: Reprodução TV Globo