Vitória-Minas: conheça o único trem de longa distância em operação diária no Brasil

  • Trata-se do único trem de longa distância em operação diária no Brasil, ligando Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.
  • Em cerca de 13 horas de viagem, o percurso de 664 quilômetros atravessa montanhas, corta pequenas cidades e margeia o Rio Doce, revelando paisagens que transformam o trajeto em uma experiência rara sobre trilhos.
  • Operado pela mineradora Vale, o trem percorre a ferrovia Vitória-Minas com 30 paradas para embarque e desembarque - 21 em território mineiro e 9 no Espírito Santo - transportando, em média, 700 mil passageiros por ano.
  • Em atividade desde 1904, a ferrovia nasceu com o objetivo de escoar o café produzido no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo.
  • A partir de 1908, o foco se voltou para o transporte do minério de ferro da cidade de Itabira até os portos capixabas.
  • Com o avanço da ferrovia, surgiram povoados que mais tarde se transformaram em municípios, como Coronel Fabriciano, e a região do Vale do Aço viu seu crescimento industrial acelerar graças ao acesso ferroviário.
  • Em 1991, o traçado foi finalmente ampliado até Belo Horizonte, completando a ligação entre as capitais mineira e capixaba.
  • Apesar de não ser considerado um trem turístico, o trajeto atrai também quem busca a viagem apenas pelo prazer de apreciar a paisagem e reviver uma tradição quase extinta no país.
  • As passagens podem ser adquiridas pelo site da Vale, no aplicativo Trem de Passageiros ou em bilheterias distribuídas ao longo da ferrovia.
  • A classe econômica reserva duas passagens gratuitas por viagem para idosos e duas para jovens de baixa renda, além da gratuidade para crianças de até cinco anos, em qualquer classe. Mesmo nesses casos, é necessário emitir o bilhete antecipadamente.
  • Os vagões contam com ar-condicionado, monitores de vídeo, sistema de entretenimento, detectores de fumaça e bebedouros refrigerados.
  • Cada composição possui, em média, 16 carros - um deles com lanchonete e outro com restaurante de oito mesas e 32 lugares.
  • O trem parte todos os dias às 7h das estações de Belo Horizonte e de Cariacica, com chegada prevista por volta das 20h30, nos dois sentidos. O embarque é encerrado 15 minutos antes da partida.
  • Cada passageiro pode levar uma mala e uma bolsa de uso pessoal, com peso total de até 35 quilos, e deve portar documento oficial com foto durante todo o trajeto. Produtos perecíveis não são permitidos.
  • Mais de um século depois de entrar em operação, a Estrada de Ferro Vitória-Minas segue como um dos símbolos mais duradouros da infraestrutura brasileira.
  • Em um cenário de declínio das linhas de passageiros no país, o trem da Vale mantém viva uma tradição centenária.
  • Ele mostra que, entre montanhas, matas e curvas do Rio Doce, ainda há espaço para viagens que valorizam o tempo, a paisagem e a história dos trilhos.
