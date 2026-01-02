Entretenimento
Sensação dos Irmãos Marx, Groucho foi mestre em piadas espirituosas e afiadas
Nascido Julius Henry Marx em 2 de outubro de 1890, em Nova York, filho de Minnie Schoenberg e Sam “Frenchie” Marx, numa família de origem judaica com vínculos artísticos por parte materna. Desde a infância, Groucho demonstrou inclinação para o palco e para a leitura intensa, compensando a falta de educação formal com autodidatismo. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
A carreira dos Irmãos Marx tomou forma plena quando se uniram para realizar suas performances. Inicialmente, o grupo transitou de atos musicais para esquetes cômicas, inaugurando rotinas com improviso e crítica social leve. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
O primeiro grande sucesso teatral dos irmãos veio com “I’ll Say She Is”, seguido por musicais como “Os Galhofeiros”, que migrou para o cinema. Assim, os Irmãos Marx se consolidaram nas décadas de 1920 e 1930 como referência de comédia inteligente e irreverente. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
No cinema, Groucho participou de clássicos ao lado dos irmãos, como “Hotel da Fuzarca”, “Os Galhofeiros”, “Os Quatro Batutas”, “Os Gênios da Pelota”, “Duck Soup” e “Uma Noite na Ópera”. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
A partir de 1947, iniciou carreira solo como apresentador do programa de rádio “You Bet Your Life”, que depois migrou para a televisão. No formato, ele entrevistava participantes e disparava piadas afiadas antes de propor perguntas-chaves. O show ficou famoso pelas frases espirituosas e pela brincadeira da “palavra secreta”. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Em 1947, também estrelou o filme “Copacabana” ao lado de Carmen Miranda, sua primeira aparição cinematográfica sem os irmãos. Foto: Wikimedia Commons / Aurora Miranda
Sua carreira solo incluiu participações esporádicas no cinema e colaboração em programas de rádio e TV até meados da década de 1960. Nos anos 1970, com o ressurgimento do interesse pelos Irmãos Marx, Groucho fez aparições especiais, como um show em Carnegie Hall, e participou de programas de televisão que revisitavam sua carreira. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Em 1974, foi agraciado com um Oscar Honorário, em nome dos Irmãos Marx, como reconhecimento por seu impacto duradouro no cinema. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Foi casado três vezes. Seu primeiro casamento, com Ruth Johnson, durou de 1920 até 1942 e eles tiveram dois filhos: Arthur e Miriam. Em seguida, foi casado com Kay Marvis de 1945 até 1954, com quem teve a filha Melinda. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Por último, foi casado com a atriz Eden Hartford de 1954 a 1969. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
O comediante faleceu em 19 de agosto de 1977, em Los Angeles, vítima de pneumonia, após internação no Cedars-Sinai Medical Center. Suas cinzas foram depositadas no Eden Memorial Park. Foto: WikiMedia Commons / Arthur Dark
A imagem de Groucho, marcada pelo charuto, óculos, postura curvada e bigode, se tornou sua assinatura no palco e no cinema. Curiosamente, o icônico bigode surgiu de improviso: chegando atrasado a um espetáculo, ele desenhou-o com graxa e acabou mantendo o visual permanentemente. Foto: DOMÍNIO PÚBLICO
Outra anedota famosa atribuída a ele envolve uma mulher com muitos filhos, à qual ele teria respondido: “Eu amo meu charuto, mas tiro da boca de vez em quando”. Frase que ele afirmou que, provavelmente, jamais disse, mas que perpetuou como graça. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
Groucho Marx deixou um legado imenso: influenciou gerações de comediantes e roteiristas com seu domínio da ironia, do timing e da linguagem. Suas frases ainda circulam em livros, filmes e redes sociais, e seus filmes clássicos permanecem em cartaz para novos públicos. Foto: Flickr / Cory Doctorow