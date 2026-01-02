Natureza, folclore e herança medieval são atrações nos países bálticos

O Castelo da Ilha de Trakai é localizado em Trakai, Lituânia, em uma ilha no Lago Galv?. A construção foi iniciada no século XIV por K?stutis, e por volta de 1409 grandes obras foram concluídas por seu filho Vytautas, o Grande, que morreu neste castelo em 1430. Foto: Imagem de Wolfgang Eckert por Pixabay