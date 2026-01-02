Assine
Paredão de esculturas é atração histórica em Santa Catarina

Redação Flipar
  • Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.
  • As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba.
  • O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.
  • O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.
  • Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.
  • Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.
  • Anualmente, equipes do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e do Unibave, com apoio da prefeitura, realizam manutenções para evitar degradação pela vegetação e erosão.
  • Um dos painéis, chamado “A primeira Missa no Brasil”, retrata caravelas, portugueses, uma arca, um altar e uma cruz, além da figura de Frei Henrique de Coimbra.
  • Outro painel, chamado “A criação do homem”, levou quase um ano para ficar pronto.
  • Na “Passagem do Mar Vermelho” foi esculpido Moisés conduzindo o povo Hebreu pelas terras do faraó — é considerado o painel mais trabalhoso feito pelo artista.
  • Uma curiosidade é que o 9º e último painel, “O Nascimento de Cristo”, teria dimensões impressionantes, mas acabou não sendo finalizado.
  • Localizada no sul de Santa Catarina, Orleans é um município acolhedor com cerca de 24 mil habitantes e repleto de história.
  • Fundada em 1913, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao conde d'Eu, Gastão de Orleans, marido da Princesa Isabel.
  • Colonizado por imigrantes europeus — principalmente italianos, alemães, poloneses e outros — Orleans preserva forte tradição cultural e arquitetônica ligada à imigração.
  • A cidade Ã© conhecida como a â??Capital da Culturaâ? catarinense.
  • Entre suas instituições culturais destaca-se a Academia Orleanense de Letras, fundada em 1981 e considerada a segunda mais antiga do estado.
  • Turisticamente, Orleans é impulsionada por atrativos como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, que preserva e expõe a história dos primeiros colonos, com construções e objetos da época.
  • AlÃ©m disso, a icÃŽnica ParÃ³quia Santa OtÃ­lia, construÃ­da em estilo gÃ³tico tardio, Ã© cartÃ£o?postal da cidade com sua torre de quase 54?m e interior decorado com altar de mogno.
