Entretenimento
Lugares supostamente ‘públicos’, mas onde só se entra com ‘permissão’
-
O mundo é repleto de cantinhos fascinantes com culturas únicas, mas nem todos são acessíveis sem um convite. Conheça agora seis lugares "secretos" que as pessoas precisam ser "aceitas" para entrar! Foto: montagem / reprodução / wikimedia commons
-
Cauca Viejo, Colômbia: Localizado em Antioquia, num lugar chamado Jericó, Cauca Viejo fica a três horas de Medellín e 11 horas de Bogotá, na Colômbia. Para ir lá, é preciso estar numa espécie de "listinha VIP". Foto: reprodução
-
Com mais de 190 residências e alguns hotéis, o lugar é conhecido por sua arquitetura com casas, varandas e portas coloridas. Foto: reprodução
-
Para entrar em Cauca Viejo, não é tão fácil assim: a pessoa precisa ter um imóvel no local, seja alugado ou próprio, ter uma reserva em um dos hotéis ou casas, ou ser convidado por um dos donos. Isso porque o lugar não é um município, mas sim um complexo residencial privado em Jericó. Foto: reprodução
-
-
Fisher Island, EUA: Essa pequena ilha localizada no sul de Miami Beach é um dos lugares mais exclusivos dos EUA. Qualquer pessoa só consegue chegar lá de balsa ou helicóptero. Foto: wikimedia commons Alexf
-
O lugar tem supermercado, escola até a oitava série, campo de golfe de nove buracos, piscinas e tudo que uma família rica consegue desfrutar. Foto: reprodução
-
De acordo com o censo de 2020 nos EUA, as 561 pessoas que moram lá têm a renda per capita mais alta de qualquer outro código postal do país: cerca de US$ 2,2 milhões! Foto: reprodução
-
-
E tem um detalhe: para viver na ilha, não basta ser milionário, os moradores precisam ser membros da comunidade ou serem convidados por eles. Foto: reprodução
-
The Hamptons, EUA: Localizado em Long Island, Nova York, esse lugar é conhecido por ser repleto de mansões, praias espaçosas e vida noturna luxuosa. Foto: reprodução
-
Embora não sejam exatamente privadas, essas comunidades onde vivem celebridades e pessoas muito ricas têm regras rígidas de acesso. Foto: reprodução
-
-
Lá, moradores milionários dividem espaço com artistas, apresentadores de TV e empresários bilionários que aproveitam as praias, campos de golfe e o anonimato durante a alta temporada. Foto: reprodução
-
Jumeirah Islands, Dubai: Também chamada de Ilha dos Milionários, esse lugar é uma comunidade luxuosa em Dubai, onde as casas de alto padrão estão localizadas em ilhas artificiais rodeadas por lagos. Foto: reprodução
-
Com um sistema de segurança rigoroso, só os moradores e seus convidados podem entrar em Jumeirah Islands. Foto: wikimedia commons Imre Solt
-
-
Nesta área residencial, vivem algumas das pessoas mais ricas do mundo. Entre elas estão Isabel dos Santos, uma empresária de 50 anos que controla o setor de cimento e telecomunicações da Angola, o bilionário saudita Mohammed Abdul Latif Jameel e o russo da indústria siderúrgica, Andrei Skoch. Foto: reprodução
-
Portmeirion, País de Gales: Quando você vai ao País de Gales, uma recomendação comum das agências de turismo é visitar Portmeirion, que fica no condado de Gwynedd. Foto: wikimedia commons Llywelyn2000
-
Portmeirion é conhecido por sua arquitetura única e seus jardins suntuosos. Lá, os visitantes encontram várias opções de lugares para ficar, além de restaurantes e lojas. Foto: wikimedia commons Llywelyn2000
-
-
Auroville, Índia: Criada em 1968 para promover a unidade e a paz entre as pessoas, celebrando suas diferentes culturas e espiritualidades, esse lugar foi pensado para ser uma comunidade internacional experimental no sul da Índia. Foto: reprodução
-
Qualquer pessoa que compartilhe dos ideais da comunidade pode acessar este local, mas quem quer morar lá precisa ser aceito pelas autoridades. Foto: reprodução
-
E para se tornar cidadão local ainda é preciso passar por um "período de teste" de um a dois anos, chamado de status de "Newcomer" (recém-chegado). Foto: wikimedia commons Mohan Babu V
-