Galeria
Mapa de 1513 desperta até hoje a curiosidade de pesquisadores
O documento, datado de 1513, foi assinado por Piri Reis, cartógrafo da Marinha do Império Otomano. Foto: Domínio Público
Desenhado em pele de gazela, o mapa chamou atenção por sua riqueza de detalhes e por reunir fontes diversas. Foto: Domínio Público
O conteúdo incluía mapas ptolomaicos, portugueses, árabes e até supostas ilustrações perdidas de Cristóvão Colombo. Foto: Wikimedia Commons/Yair Haklai
O fragmento mostra partes da Europa, África e América do Sul com relativa precisão, embora o Caribe apareça distorcido. Foto: Domínio Público
O "erro" pode refletir a insistência de Cristóvão Colombo de que Cuba era parte da Ásia. Foto: Robin Canfield/Unsplash
Outro detalhe controverso é a representação de um grande continente no sul do mapa, interpretado por alguns como a Antártida. Foto: Domínio Público
A teoria foi popularizada por Charles Hapgood, em 1966. Na época, ele sugeriu que uma "civilização avançada desconhecida" teria sido capaz de registrar a antártica quando ela ainda não estava coberta por gelo. Foto: zhrenming/Pixabay
No entanto, a tese não tinha embasamento científico, uma vez que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos. Foto: Makri27/Pixabay
O mais provável é que essa região represente a Terra Australis Incognita, um pedaço de terra que era retratado com frequência em mapas do Renascimento. Foto: Wikimedia Commons/Kattigara
O mapa combina técnicas islâmicas e europeias, rompendo com a visão medieval de um "Oceano Encirculante" intransponível e sugerindo que os mares poderiam ser navegados. Foto: Splash of Rain/Pexels
Hoje, apenas um terço do documento original permanece intacto, com ilustrações de criaturas míticas e anotações em turco otomano. Foto: Reprodução
O mapa está exposto no Palácio de Topkapi, que fica em Istambul, na Turquia. Foto: Haroon Ameer/Unsplash
Mustafa Kemal Atatürk, que foi presidente da Turquia de 1923 a 1938, promoveu o estudo do mapa como parte do legado científico otomano. Foto: Domínio Público
Nascido por volta de 1470, Piri Reis serviu na marinha otomana durante os reinados dos sultÃµes Bayezid II, Selim I e Suleiman, o MagnÃfico, participando de vÃ¡rias campanhas navais. Foto: ReproduÃ§Ã£o
Além do mapa, ele escreveu o Kitab-? Bahriye (Livro da Navegação), uma obra de grande valor científico e estratégico que descrevia portos, mares e rotas do Mediterrâneo. Foto: Domínio Público
Piri Reis foi também um reflexo do poder marítimo do Império Otomano no século 16, quando este se expandia não só por terra, mas também pelo mar. Foto: Freepik/travel-photography
Piri Reis foi executado em 1553, possivelmente por motivos políticos, mas seu legado permanece como testemunho da contribuição otomana à cartografia e à navegação. Foto: Conteúdo gerado por IA/Freepik