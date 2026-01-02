Galeria
Tem até curso de música e culinária! Conheça a prisão ‘mais humana do mundo’
-
Em vez de ambientes degradantes marcados por violência e repressão, a Prisão de Halden é amplamente reconhecida como uma das mais humanizadas do planeta. Foto: Flickr - Justis- og politidepartementet
-
A prisão tem como diretriz a reabilitação, o respeito e a dignidade de quem cumpre as penas. Foto: Kriminalomsorgen/Servic?o Penitencia?rio Noruegue?s
-
Inserido em uma área de 30 hectares cercada por vegetação, o complexo é delimitado por um muro de seis metros parcialmente escondido pelo verde. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Chama a atenção o fato da prisão não utilizar arame farpado ou cercas eletrificadas — uma escolha deliberada para reduzir o peso psicológico do encarceramento. Foto: Kriminalomsorgen/Servic?o Penitencia?rio Noruegue?s
-
-
Segundo o arquiteto Hans Henrik Hoilund, a meta era fazer o local se aproximar “o máximo possível da vida fora dos muros”. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Até mesmo detalhes como o acabamento arredondado das paredes externas para suavizar a aparência da prisão foram implementados. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Dentro das unidades, cada preso dispõe de um quarto de 10 m² com janelas sem grades, chuveiro, vaso sanitário e uma TV. Foto: Kriminalomsorgen/Servic?o Correcional Noruegue?s
-
-
Em entrevista ao The Guardian, o diretor Are Høidal disse que o ambiente foi pensado para ser claro e acolhedor. Foto: Kriminalomsorgen/Servic?o Penitencia?rio Noruegue?s
-
Por outro lado, ele enfatiza que, apesar do design cuidadoso, o espaÃ§o Ã© desprovido de luxos. Foto: Kriminalomsorgen/Servic?o Penitencia?rio Noruegue?s
-
A rotina dos presos é outro ponto de foco da Prisão de Halden, promovendo a interação social e desenvolvimento de habilidades. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Das 7h30 às 20h30, os detentos e os agentes participam juntos de refeições em grupo e atividades recreativas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Esse tratamento, baseado no respeito, foi descrito por um dos presos como uma diferença "gigantesca" em comparação com outras prisões. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Algumas estatísticas evidenciam o impacto do método norueguês. Dos ex-detentos da Prisão de Halden, apenas 20% voltam a cometer crimes dentro de cinco anos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Para efeito de comparação, essa mesma taxa de reincidência chega aos 46% no Reino Unido e aos 76% dos Estados Unidos. Foto: Pexels/RDNE Stock project
-
Segundo Høidal, o motivo é claro: o sistema não tem foco em punição, mas em capacitação e mudança de vida. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Para isso, Halden oferece cursos e oficinas variadas, como carpintaria, música, culinária, ioga, além de um estúdio de gravação, rádio, biblioteca e a possibilidade de cursar ensino superior. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Não é barato sustentar um modelo como o de Halden. O custo anual por preso ultrapassa US$ 90 mil (cerca de R$ 477 mil), valor quase dez vezes maior do que o gasto médio no Brasil. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Mesmo assim, entusiastas do projeto afirmam que o investimento se justifica pelos índices baixos de reincidência e pelos benefícios sociais de longo prazo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube